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教唆自殺

教唆自殺罪構成要件是什麼？內湖母女自殺案算教唆自殺嗎？

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-22
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

近期備受關注的內湖母女被詐騙遭警員嘲諷而自殺案，引發社會大眾對教唆自殺罪的討論。究竟何種言行會構成教唆自殺？如何認定教唆者的惡意和影響力？構成教唆自殺罪需符合幾個要件：教唆者必須存有教唆故意，透過言語、文字或其他方式，慫恿、誘導對方自殺；被教唆者則須基於自由意志，做出自殺的決定。兩者之間需存在因果關係，教唆行為導致被教唆者萌生自殺念頭並付諸行動，才算犯罪成立。

教唆自殺罪的定義與刑責

教唆自殺罪是指教唆、引誘、慫恿他人自殺的犯罪行為。根據刑法第275條的規定，教唆或幫助他人自殺，都將受到法律的制裁。這項罪名也被稱為「加工自殺罪」，目的是防止有心人利用言語或行動，誘使他人結束自己的生命。

（一）教唆自殺罪的法律規定

我國刑法對於教唆自殺罪有明確的規範。根據刑法第275條：「教唆或幫助他人始之自殺者，處5年以下有期徒刑。」這意味著，無論是用言語教唆，還是提供工具或方法幫助，只要導致他人自殺，都將受到刑事處罰。

值得注意的是，加工自殺罪處罰的行為除了包含教唆自殺外，，還包括受囑託或承諾而實施殺人的行為。換言之，如果有人受被害人所託或得到其同意，而結束被害人的生命，也將觸犯教唆自殺罪。

（二）教唆自殺罪的處罰範圍

教唆自殺罪的法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。然而，刑法也規定了兩種特殊情況：一是教唆行為未遂，雖然被教唆者並未自殺身亡，教唆者仍須接受處罰；二是謀為同死而教唆自殺，此時教唆者的刑責可以免除。

教唆自殺罪的處罰刑期
教唆或幫助他人自殺5年以下有期徒刑
受囑託或承諾而殺人1年以上7年以下有期徒刑
教唆未遂處罰，刑期視情節而定
謀為同死而教唆自殺免除其刑

教唆自殺罪的構成要件

教唆自殺罪是一種嚴重的犯罪行為，其構成要件包含了多個關鍵因素。要成立教唆自殺罪，必須證明教唆者具有教唆故意，並且被教唆人原本並無自殺的意圖，是因為教唆者的影響才產生了自殺的念頭。

（一）教唆行為的定義

教唆行為是指以言語、文字、圖像或其他方式，引誘、鼓勵或幫助他人自殺的行為。教唆者必須有明確的故意，意圖促使被害人結束自己的生命。單純提供自殺相關資訊，而無教唆故意的行為，並不構成教唆自殺罪。 教唆自殺罪的構成要件

（二）被教唆人自殺的因果關係

教唆自殺罪的成立，還需要證明被教唆人的自殺行為與教唆者的行為之間存在因果關係。換言之，被害人的自殺結果必須是教唆行為直接導致的後果。如果被教唆人本身已有自殺傾向，教唆行為只是加重了這種傾向，可能不足以構成教唆自殺罪。

（三）教唆者的主觀犯意

教唆自殺罪的構成要件之一，是教唆者必須具有教唆的主觀犯意。這意味著教唆者明知自己的行為可能導致他人自殺，卻仍然故意為之。如果教唆者僅是出於善意勸說或勸解，並無促使他人自殺的意圖，則不構成教唆自殺罪。

構成要件說明
教唆故意教唆者必須有明確的故意，意圖促使被害人自殺
被害人無自殺意圖被教唆人原本無自殺意圖，因教唆才產生自殺念頭
因果關係被教唆者的自殺行為必須與教唆有直接因果關係
被教唆者自由意志被教唆者需有自由意志決定自殺，最後自殺致死

網路教唆自殺的問題與挑戰

隨著網路的普及，教唆自殺的問題也變得更加複雜。有些人利用網路匿名性，在各種平台上散布自殺資訊，鼓吹自殺。這對容易受影響的青少年造成極大的危害。

網路教唆自殺的案件，往往因為證據蒐集不易而難以定罪。加害者可能身在海外，利用跨國的網路服務進行教唆，增加了查緝的難度。許多案件停留在自殺未遂的階段，依現行法律也難以處罰。

以下是近年台灣警方偵辦的網路教唆自殺案件統計：

年份件數查獲教唆者被教唆者自殺身亡
20182552
20193281
202041114

從統計可見，儘管警方積極偵辦，查獲教唆者的比例仍偏低。為有效遏止網路教唆自殺，除了加強執法，或許還需要：

  • 強化跨國合作，加速偵查
  • 修訂法規，提高教唆自殺罰則
  • 加強網路平台自律，建立警示及通報機制

綜合以上，網路為教唆自殺帶來新的問題與挑戰。唯有從法律、科技、教育等多方持續努力，才能為青少年營造更安全的網路環境，避免憾事再次發生。

教唆自殺罪雖然已經入罪，但在實務上，要證明教唆行為與自殺結果之間的因果關係並不容易。尤其是在網路匿名的情況下，更增加了查緝的難度。因此，預防自殺應該從源頭著手，包括加強自殺預防工作和心理建設。

父母平時應多關心孩子的心理健康，避免孩子過度沉溺於網路世界。學校也應該加強生命教育，幫助學生建立正確的人生觀和價值觀。這才是從根本上解決問題的治本之道。

面對新興的網路相約自殺問題，現行法律還有待進一步完善和因應。除了加強教唆自殺罪的構成要件認定外，也需要政府、學校、家長和社會各界共同努力，為年輕人營造一個健康、積極向上的成長環境，遠離自殺的陰影。

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