教唆自殺罪構成要件是什麼？內湖母女自殺案算教唆自殺嗎？

教唆自殺罪的定義與刑責

教唆自殺罪是指教唆、引誘、慫恿他人自殺的犯罪行為。根據刑法第275條的規定，教唆或幫助他人自殺，都將受到法律的制裁。這項罪名也被稱為「加工自殺罪」，目的是防止有心人利用言語或行動，誘使他人結束自己的生命。

（一）教唆自殺罪的法律規定

我國刑法對於教唆自殺罪有明確的規範。根據刑法第275條：「教唆或幫助他人始之自殺者，處5年以下有期徒刑。」這意味著，無論是用言語教唆，還是提供工具或方法幫助，只要導致他人自殺，都將受到刑事處罰。

值得注意的是，加工自殺罪處罰的行為除了包含教唆自殺外，，還包括受囑託或承諾而實施殺人的行為。換言之，如果有人受被害人所託或得到其同意，而結束被害人的生命，也將觸犯教唆自殺罪。

（二）教唆自殺罪的處罰範圍

教唆自殺罪的法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。然而，刑法也規定了兩種特殊情況：一是教唆行為未遂，雖然被教唆者並未自殺身亡，教唆者仍須接受處罰；二是謀為同死而教唆自殺，此時教唆者的刑責可以免除。