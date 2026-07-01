緩起訴處分書收到後要注意什麼？律師：違反這點會被撤銷！

緩起訴處分是台灣刑事訴訟中的法律程序，它允許檢察官在特定條件下，暫時不對犯罪嫌疑人提起公訴。主要目的是為了將司法資源集中在更嚴重的犯罪上，同時給予犯下較輕微罪行的人一個改過自新的機會，本文中資深刑事律師將幫你解答所有緩起訴處分的相關疑惑！

閱讀全文