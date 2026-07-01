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個性爽朗、貪玩、不拘小節的男孩，卻走了一條需照著金科玉律行事的路！許致維的司法旅程看似跌跌撞撞，實則如電影般精采，每一個轉折都是一則有趣的故事。
您知道法律顧問究竟是做什麼的嗎？對於企業來說，聘請法律顧問有哪些實際好處？是否有必要聘請常年法律顧問？本文將由資深律師深入解析法律顧問的角色功能、服務內容以及收費方案，並教您如何辨識一位合格的法律顧問及其證書所應包含的內容！
過失致死的構成要件有什麼？刑責有多重？若不慎在車禍中造成他人死亡應如何處理？本文將針對這些常見問題進行解答，並由資深刑事律師為您詳細說明過失致死緩刑與不起訴的條件，讓您全面理解過失致死罪的法律知識！
在面對不法侵害時，我們可能會本能地採取防衛行為來保護自己或他人的權利。然而，並非所有的防衛行為都能被視為正當防衛而免除刑責。本文中資深刑事律師將說明正當防衛與防衛過當的區別、正當防衛的定義、三要件的內涵，以及如何避免防衛行為過當。
緩起訴處分是台灣刑事訴訟中的法律程序，它允許檢察官在特定條件下，暫時不對犯罪嫌疑人提起公訴。主要目的是為了將司法資源集中在更嚴重的犯罪上，同時給予犯下較輕微罪行的人一個改過自新的機會，本文中資深刑事律師將幫你解答所有緩起訴處分的相關疑惑！
連帶保證人是什麼？一般保證人和連帶保證人的區別是什麼？如何主張連帶保證人不成立？連帶保證人時效問題怎麼算？哪裡有連帶保證人範本可以下載？本文中資深債務律師將一次解說以上法律問題！
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