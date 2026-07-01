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本文中專業勞資律師將為您詳解勞基法中的資遣費規定，包括非自願離職的資遣費計算方法和一般資遣費的試算公式、符合什麼條件可以領解雇遣散費等常見疑問。若您對資遣費怎麼算仍有疑問，歡迎使用文末提供的免費法律諮詢服務。
今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。
朋友在保險業上班，最近來問我一個實務上常有的爭議：受益人可不可以寫法定繼承人？最後是誰領保險金？
這個問題看似簡單，但實際情況發生時還是很多人會霧沙沙～
抽菸、亂丟垃圾、噪音汙染…惡鄰的行徑層出不窮。但你知道，你有機會依法趕走惡鄰，讓他搬離社區嗎？
開餐廳到底要用行號還是公司？有許多創業者在資金、設備、技術都準備好的時候，才突然想到這個問題。
行號與公司最重要大概就是三個差別：責任、區域跟稅務。
開餐廳除了精巧的手藝、行銷，行政處理也很重要，像是「員工保險」。
很多人搞不清楚勞保、就保是什麼，而要怎麼幫員工投保，更是一頭霧水。
簡單來說，你的「員工人數」與「薪資」會是投保的兩大重點。
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