回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

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