LEGAL KNOWLEDGE
由喆律專業律師團隊打造最實用的法律知識庫，涵蓋家事、刑事、民事、債務催收、車禍糾紛到勞資爭議等全方位領域。我們化繁為簡，讓您在面對法律難題時，能快速找到清晰、明確的指引與解答。
第 61–66 篇，共 612 篇
公證有什麼法律效力？公證跟認證有什麼不同？公證費用要多少？民間公證人跟法院公證人有什麼不同？公證流程怎麼進行？公證人跟律師有什麼不同？本文將由專業律師為您完整解答公證人相關法律問題！
你可能在新聞上看過「誤喝毒咖啡包送急診」的報導。這種外觀和一般沖泡飲品幾乎相同的小包裝，其實是近年最常見的「偽裝型毒品」，因為外形普通，毒咖啡包讓人防不勝防。本文中刑事律師將帶你認識毒咖啡包的成分、危險性，以及持有或販賣所面對的真實刑責。
智慧財產權種類繁多，包括了我們常聽到的著作權、專利權、商標權等，涵蓋文學、藝術、科技、工業等各個領域。瞭解不同種類的智財權特性和申請方式，有助於我們更好地保護自己的權益並避免侵犯他人智財權，本文中就讓資深律師介紹智慧財產權法律概念！
FM2（氟硝西泮）俗稱約會強暴藥，在台灣屬第三級毒品。本文中資深刑事律師將解析FM2成分、藥理特性、持有施用的行政罰、販賣轉讓的刑責，以及有無處方箋的法律界線，並分享法院判決案例。
當我們遭受他人不法侵害時，在損害的範圍內，可以向加害人請求損害賠償。不過，究竟什麼樣的情況才符合損害賠償的構成要件呢？損害賠償的範圍又包括哪些項目？該如何計算損害賠償金額�？本文將由專業律師帶你一一了解損害賠償的定義、原則及計算方法，讓你清楚掌握請求賠償的關鍵重點。
職業災害的定義是什麼？只有在辦公室裡受傷才算嗎？上下班通勤車禍受傷算不算職災？職業傷害也算職災嗎？保險會給付嗎？金額有多少？要向誰申請？這些勞工朋友們最關心的議題，就讓專業律師仔細說明，並附上職災判決幫你秒懂法院怎麼認定職業災害！
Online Legal Consultation
喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。
免費諮詢