毒咖啡包是什麼？怎麼辨識毒咖啡包？律師：小心誤染毒癮！

你可能在新聞上看過「誤喝毒咖啡包送急診」的報導。這種外觀和一般沖泡飲品幾乎相同的小包裝，其實是近年最常見的「偽裝型毒品」，因為外形普通，毒咖啡包讓人防不勝防。本文中刑事律師將帶你認識毒咖啡包的成分、危險性，以及持有或販賣所面對的真實刑責。

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