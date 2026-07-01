哪些行為算體罰？教師管教權範圍到哪？律師帶您看最新法規

在台灣教育現場，體罰一直是個敏感而具爭議性的話題。儘管教育部明文規定禁止教師對學生施以任何形式的體罰，如毆打、打耳光、罰跪或要求做特定體能動作等，但面對學生的不當行為，老師究竟該如何妥善管教而不違反法規？本文將深入剖析教育部的體罰定義，並釐清教師在體罰事件中可能涉及的法律責任，包括民事、行政、國賠及刑事責任等。

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