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在台灣教育現場，體罰一直是個敏感而具爭議性的話題。儘管教育部明文規定禁止教師對學生施以任何形式的體罰，如毆打、打耳光、罰跪或要求做特定體能動作等，但面對學生的不當行為，老師究竟該如何妥善管教而不違反法規？本文將深入剖析教育部的體罰定義，並釐清教師在體罰事件中可能涉及的法律責任，包括民事、行政、國賠及刑事責任等。
當懷疑另一半外遇，很多人會想要自行蒐集外遇證據，例如在對方房間裝設監視器、放置錄音筆，或是偷偷翻拍手機的聊天紀錄。然而你是否想過這些行為可能觸犯會刑法？委託徵信社進行外遇蒐證能降低法律風險嗎？本文將深入分析外遇蒐證的法律界線，提醒您在捍衛自身權益的同時，也要謹慎避免觸法。
內線交易指的是利用未公開且足以影響有價證券市價的消息，進行交易並獲利的行為，其要件包括獲悉未公開消息、消息影響股價及獲利。本文就讓律師用真實內線交易法院判決幫助您理解證交法（證券交易法）的規定和罰則。
侵占罪是什麼？刑法侵占罪構成要件是什麼？侵佔遺失物一定會構成侵占罪嗎？侵占罪刑責多重？被侵占如何提告民事賠償？業務侵占的定義是什麼？東西被侵占了，或擔心自己不小心犯下侵占罪嗎？別緊張，必懂的侵占罪法律知識，律師就在本篇告訴您！
最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀��錄器。
車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？
某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？
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