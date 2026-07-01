LEGAL KNOWLEDGE
由喆律專業律師團隊打造最實用的法律知識庫，涵蓋家事、刑事、民事、債務催收、車禍糾紛到勞資爭議等全方位領域。我們化繁為簡，讓您在面對法律難題時，能快速找到清晰、明確的指引與解答。
第 43–48 篇，共 612 篇
鄰居噪音太吵怎麼辦？住宅區噪音問題層出不窮，面對鄰居製造的噪音，我們除了溝通協調跟震樓神器外，還有其他的解決方法嗎？本文中資深律師將為大家解析噪音分貝相關法律規範，教你如何運用法律途徑，有效解決鄰居噪音問題，讓你的居住品質不再受到干擾！
2025年5月13日，立法院正式三讀通過《刑法》部分條文修正案，增訂「妨害司法公正罪章」，其中棄保潛逃罪成為焦點之一，明訂具保潛逃者最高可處3年以下有期徒刑。過去，許多經濟犯罪者如鍾文智、網紅貴婦奈奈等人逃避審判時，僅被沒收保證金而無其他刑事責任，嚴重損害司法威信。本文將由專業律師角度，深入解析這項新法的立法背景、法律定義、具體刑責以及實際案例。
酒駕罰款要罰多少錢？最新酒測標準的酒精濃度多少會超標？喝多少酒會過不了酒測？酒後牽車算酒駕嗎？酒駕累犯或吹氣拒測有刑責嗎？酒駕罰則除了行政罰外，刑法跟公共危險罪的罰則是什麼？律師幫你一次解開所有疑惑！
海洛因（Heroin），在台灣法律上屬於第一級毒品，是所有毒品分類中刑責最重的一類。販賣海洛因最高可判死刑，即使只是少量持有也會面臨最高三年的刑期。本文將完整解析法律對海洛因各類行為的處罰標準、法院判決，以及你最需要知道的法律風險。
和外籍配偶走到離婚，最讓人卡住的常常不是要不要離，而是該用哪一國法律、流程怎麼跑、文件要備哪些。跨國離婚比一般離婚多了管轄權、準據法、文件驗證和外國判決承認幾道關卡。這篇會把外籍配偶協議與裁判程序，連同各步驟的作業地點和應備文件一起講清楚。
台灣法律體系中，暫時處分可分為家事事件法和憲法訴訟法兩種類型。家事事件法中的暫時處分，適用於法院已受理的家事非訟事件，例如離婚、監護權、扶養費等案件；而憲法訴訟法中的暫時處分，則是憲法法庭為避免憲法保障的權利或公益遭受難以回復的重大損害，在具有急迫必要性且無其他防免手段的情況下，對相關事項所為的裁定。
Online Legal Consultation
喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。
免費諮詢