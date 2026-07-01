暫時處分是什麼意思？憲法跟家事法的暫時處分有什麼不同？

台灣法律體系中，暫時處分可分為家事事件法和憲法訴訟法兩種類型。家事事件法中的暫時處分，適用於法院已受理的家事非訟事件，例如離婚、監護權、扶養費等案件；而憲法訴訟法中的暫時處分，則是憲法法庭為避免憲法保障的權利或公益遭受難以回復的重大損害，在具有急迫必要性且無其他防免手段的情況下，對相關事項所為的裁定。

閱讀全文