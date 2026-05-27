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日本一位明星發起「拒絕被穿高跟鞋」的運動，希望未來有一天女性必須穿著高跟鞋工作的規定可以消失。看了覺得很感動，但不禁讓我去想，台灣在法律上有沒有辦法做到呢？
車禍發生時，即便你沒有錯、無過失肇事，沒留在現場也算肇事逃逸罪。台灣法院一直秉持這個邏輯，最近才被大法官宣告違憲。
到底車禍發生時，什麼時候可以走？什麼時候不能走？走了會有什麼責任？這篇文章一次跟你講清楚。
「錢放這，東西我拿走」看起來很帥氣，但即便有付錢，擅自取走他人物品不僅不道德，還構成「竊盜罪」喔！
在什麼都要直播的現代，「法庭直播」也是司改的風潮之一。像昨天審理的管中閔案，就有人主張這種重大案件能公開直播。
直播有它的好處，但你有想過，直播可能會帶來司法不公嗎？
近年來，不動產詐騙案件在台灣持續增加，手法更是層出不窮。從偽造文件非法過戶、假冒屋主身分到租賃合約陷阱，房產詐騙的手段五花八門。本文將揭露常見房地產詐騙手法，並分享專業律師建議的具體防護措施，了解這些資訊都能有效保護您的財產安全，避免落入詐騙陷阱。
法扶諮詢有哪些條件？要錢嗎？免費法律扶助怎麼申請？法扶律師能幫什麼忙？法扶基金會諮詢電話要打哪支？法扶諮詢有什麼優缺點？遇到法律糾紛不知道怎麼辦嗎？別擔心！本文一次帶你了解法扶諮詢的相關資訊！
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