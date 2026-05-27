挑戰傳統觀念：台灣法律視角下的服儀規定與平等待遇

日本一位明星發起「拒絕被穿高跟鞋」的運動，希望未來有一天女性必須穿著高跟鞋工作的規定可以消失。看了覺得很感動，但不禁讓我去想，台灣在法律上有沒有辦法做到呢？

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