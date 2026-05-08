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什麼是認罪協商？認罪協商實務上怎麼運作？許多人常提到「認罪換減刑」，但它有沒有缺點？本文中我們將深入探討認罪協商制度、所需條件以及實務現況，由專業律師帶您了解認罪協商制度，同時也提供免費法律諮詢服務。
許多人開始擔心自己年老後可能面臨失智或失能的情況。到那時候，誰來幫您做重要決定？意定監護就是為了解決這個問題而生的制度。它讓您在意識清楚的時候，就能預先選好未來的監護人，這個制度在2019年正式上路。本文將完整說明意定監護契約的內容、聲請流程、法律效力，以及與法定監護的差異。
安樂死源自希臘文，意為「好的死亡」或「無痛苦的死亡」，是一種有意結束生命以減輕痛苦的措施。目前在台灣安樂死是違法行為，與許多亞洲國家的立場相似。本文中律師將分享安樂死相關法律知識以及世界各國的安樂死規定。
上禮拜海委會臉書的貼文引來熱議，用「我可能不會救你」來警告民眾不要在海警發布以後還去「做蠢事」。但，不管是不是「自招危難」做蠢事，其實海巡署還是需要去救人的。
立委踢爆國安局人士訂購巨量免稅菸品並藉由禮遇程序意圖入境，據新聞報導，相關人士有的請辭，有的「調離現職」。但，調離現職到底是一種法律責任，還是政治責任？辭職、調職之後就沒事了嗎？
支付命令是討取債務的第一步，但許多有討債需求的人卻不知道該怎麼做。支付命令不難聲請，而情況允許的話一個月就會有好結果。簡單來說，有四個流程
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