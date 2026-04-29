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最近收到一個諮詢，當事人想要長期租一間房子在外地打拼，但價格意外的低，而他手上剛好有房屋的一些登記資料，顯示房屋有「抵押權」在上面。我說，這根本是法律上的「危樓」，住進去，總有一天會被強迫搬遷！
最近政府要推一個單身補助，但說單身的人有福了好像也很奇怪(?)。我整理了相關資訊，如果你有需要，別忘了準備提出申請！順帶一提，其實「非單身」也能申請喔！
2023年修正通過的《犯罪被害人權益保障法》，透過公私部門合作，提供更完善的保護服務，確保犯罪被�害人的權益獲得全面的保障。另提供犯罪被害補償金，減輕受害人的經濟負擔。本文將介紹犯罪被害人及其遺屬、遺族在台灣有哪些保障和幫助。
警察筆錄製作是刑事訴訟程序中的重要環節。即使是看似簡單的筆錄程序，也可能對後續司法程序產生重大影響。無論您是被害人、證人或嫌疑人，了解完整的流程與自身權利都非常重要。本文將詳細說明做筆錄注意事項，幫助您掌握應對方式。
什麼是少年事件處理法？幾歲算少年？孩子犯法會留下前科嗎？家長需要留意些什麼？本文中律師為您提供全面的少事法指南，包含少年事件的處理程序、少年刑事案件處分方式，幫助您快速了解該怎麼保障自己和孩子的權益。
「實質影響力」是近年來法律界熱議的話題。那麼，實質影響力的法律定義到底是什麼呢？它的適用範圍又有多廣？本文將透過律師的專業解讀，深入剖析最高法院的相關判決，來釐清法律上政治人物的實質影響力真正涵義。
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