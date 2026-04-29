租賃夢變惡夢：揭開比凶宅更可怕的抵押宅

最近收到一個諮詢，當事人想要長期租一間房子在外地打拼，但價格意外的低，而他手上剛好有房屋的一些登記資料，顯示房屋有「抵押權」在上面。我說，這根本是法律上的「危樓」，住進去，總有一天會被強迫搬遷！

閱讀全文