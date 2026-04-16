被詐騙的錢拿得回來嗎？「沒收」制度幫你取回重要資產！

在刑法中，「沒收」是指國家依法將犯罪者的特定財物或利益收歸國有的處罰措施。沒收的目的是防止犯罪者通過非法行為獲取利益，並打擊和防止犯罪活動，本文中資深刑事律師將跟您分享沒收和沒入的差異、被害者被詐騙集團騙的錢要怎麼透過沒收拿回來等實用法律知識！

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