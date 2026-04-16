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車禍鑑定會影響肇責嗎？會決定法院判決嗎？有初判表還需要做鑑定嗎？車禍鑑定申請流程有哪些步驟？可以線上申請嗎？費用要多少？車禍鑑定結果怎麼查詢？車禍鑑定報告多久才會出來？最後，律師也會教你不服車禍鑑定結果的話，還有什麼辦法可以處理。
傷害罪定義是什麼？傷害罪構成要件有哪些？傷害罪有哪些類型？怎樣才算是重傷害罪？過失傷害罪刑責會比較輕嗎？傷害罪會被判多久？傷害罪可以和解嗎？傷害罪和解賠償金額可拿多少？律師將在本篇帶著大家仔細解析刑法傷害罪的知識！
當��你在路上開車時，突然聽到後方傳來急促的救護車鳴笛聲，你知道該如何正確應對嗎？如果為了禮讓救護車而做出變換車道、闖紅燈等動作，事後卻收到交通罰單，怎麼辦？本文將從專業律師角度，完整解析道路交通管理處罰條例中的相關法律規定、實際案例分析，以及正確的應對方式。
在刑法中，「沒收」是指國家依法將犯罪者的特定財物或利益收歸國有的處罰措施。沒收的目的是防止犯罪者通過非法行為獲取利益，並打擊和防止犯罪活動，本文中資深刑事律師將跟您分享沒收和沒入的差異、被害者被詐騙集團騙的錢要怎麼透過沒收拿回來等實用法律知識！
近期有不肖拖吊業者以超額收費手段詐取車主錢財，讓許多民眾深受其害。本文由專業律師為您詳細說明，包括面對拖吊蟑螂時的合法權利、如何保全證據、可採取的法律救濟途徑，以及預防超額收費的實用技巧，幫助您有效保護自身權益。
自2025年11月20日起，台灣警方在臨檢站有了新武器。唾液快篩能檢測出安非他命、K他命、大麻等7類常見毒品。當快篩結果呈現陽性時，駕駛會立即被逮捕並帶回派出所進行驗尿確認。本文將深入探討這項新興毒品測試技術的科學原理、實際操作流程，以及與傳統驗尿方法的比較。
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