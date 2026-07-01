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強盜罪是刑法中規定的一種嚴重犯罪，但它的定義和構成要件是什麼呢？跟準強盜罪、強盜得利罪、竊盜罪、強盜罪又有什麼不同？本文中資深刑事律師將說明強盜罪的判斷標準和相關刑責，並以最高法院判決幫助您更好的理解強盜罪！
2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。
銀行法是規範銀行業務經營的重要法規，目的是保障存款人權益，並使銀行信用配合國家金融政策。違反銀行法的行為，如未經許可收受存款、非法經營匯兌業務或違法吸收資金等，都可能面臨嚴厲的刑事責任。
食品安全衛生管理法的規範範圍非常廣泛，包括食品添加物的使用、食品器具及包裝材質的衛生標準，以及食品業者的責任和義務等，都在法律規範內。主管機關也有權進行稽查和檢驗，以確保業者確實遵守相關規定。
本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！
只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！
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