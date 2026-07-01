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公然侮辱的定義是什麼？公然侮辱罪有什麼構成要件？跟誹謗有什麼不同？網路匿名發文會成立公然侮辱嗎？要怎麼找到對方？公然侮辱要賠多少錢？價目表有參考價值嗎？律師將在本文分享刑法公然侮辱罪提告流程，並告訴你正確的公然侮辱罪賠償金額計算方式！
在台灣，未成年打炮可能觸犯刑法第227條規定，和未滿特定年齡的男女性交或進行猥褻行為，構成性交猥褻罪。這項法律旨在保護未成年人，尤其是那些尚未具備充分性自主決定能力的青少年。本文中資深刑事律師將說明未成年性行為的法律風險與責任！
性私密影像外流的問題愈來愈常見，有些是在當事人不知情的狀況下遭人偷拍，再被加害人散布到網路上；有些則是雙方一開始同意拍攝，但事後卻被對方擅自上傳。這些行為不僅嚴重侵犯了個人的性隱私權，也可能觸犯刑法上的妨害秘密罪。本文中律師將詳細解說自慰外流影片相關的法律責任。
當老師被告時，內心的焦慮與不安可以理解。其實，台灣有完善的教師保障制度來保護您。最重要的是，符合特定條件的教師可以申請律師費補助！不必因為執行職務而獨自承擔龐大的法律費用。本文將詳細說明如何善用律師費補助機制，保護自己的權益。
如果不小心拿到假鈔，卻不知情地用來買東西，會不會觸犯刑法中的偽造貨幣罪呢？本文中律師將詳細說明偽造貨幣罪的定義與刑責、構成要件以及什麼是「行使偽造貨幣罪」與法院見解，並用判決幫助您快速了解刑法偽造貨幣罪！
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