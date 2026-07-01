外流別人自慰影片有什麼法律責任？有可能要求平台下架嗎？

性私密影像外流的問題愈來愈常見，有些是在當事人不知情的狀況下遭人偷拍，再被加害人散布到網路上；有些則是雙方一開始同意拍攝，但事後卻被對方擅自上傳。這些行為不僅嚴重侵犯了個人的性隱私權，也可能觸犯刑法上的妨害秘密罪。本文中律師將詳細解說自慰外流影片相關的法律責任。

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