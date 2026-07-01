危老重建申請條件有哪些？律師：先了解2要件與3大流程！

對於超過30年屋齡的屋主來說，危老重建提供了改善居住環境的機會。但您的建築是否符合「危老」的標準？政府提供了哪些危老重建的優惠措施？危老重建又有哪些可能的缺點？本文將由專業律師逐一解答這些疑問，為您詳細說明申請危老重建的各項細節。

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