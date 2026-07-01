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車禍初判表是什麼？有什麼用途？初判表要怎麼申請？車禍初判表申請要多久？可以線上申請嗎？車禍初判表怎麼查詢？怎麼看初判表的肇責比例？未注意車前狀況的肇責比例是多少？最後律師也將告訴您，如果覺得車禍初判表內容不正確的話要怎麼處理！
擄人勒贖是嚴重的犯罪行為，即使沒有成功拿到贖金，仍然構成犯罪。根據刑法規定，擄人勒贖罪的刑責非常重，可處七年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至是死刑。本文中資深刑事律師將說明擄人勒贖罪相關的法律知識。
對於超過30年屋齡的屋主來說，危老重建提供了改善居住環境的機會。但您的建築是否符合「危老」的標準？政府提供了哪些危老重建的優惠措施？危老重建又有哪些可能的缺點？本文將由專業律師逐一解答這些疑問，為您詳細說明申請危老重建的各項細節。
債務整合是什麼？進行債務整合需要符合哪些條件？申請這項服務的流程有哪些步驟？債務整合完成後，對未來的貸款申請有什麼影響？申請債務整合要多少錢？專業律師將為你釋疑各類債務整合的常見問題，並深入剖析其優缺點。
警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！
《兒童及少年性剝削防制條例》刑責多重？什麼是性剝削？幾歲算兒少？哪些行為可能會被認為是兒少性剝削？如果雙方都未成年也會觸犯嗎？有可能不起訴嗎？發現他人兒少性剝削要如何通報？讓專業刑事律師為您一一解答！
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