逃兵跟躲兵役刑責多重？超過36歲就沒事嗎？律師告訴你！

近期台灣演藝圈爆出多起逃避兵役事件，藝人王大陸等人疑似造假病歷，以規避兵役義務，涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪。但台灣的兵役法規究竟如何規定？逃兵到幾歲能免除法律責任？或者有哪些合法管道可以處理兵役問題？本文將從法律專業角度，為你解析台灣兵役制度下的各種法律問題。

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