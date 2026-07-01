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律師費用怎麼算？請律師要多少錢？哪些律師服務要收費？委任律師打民事訴訟錢怎麼算？刑事律師怎麼計價？企業法律顧問費用包含什麼項目？你想知道的律師委任費用最新行情，這篇文章一次告訴你！
代理孕母爭議在台灣已超過30年，2025年衛福部啟動人工生殖法修法，雖然擬將單身者及同性伴侶納入適用範圍，但代理孕母條款因爭議過大而脫鉤處理。本文將深入分析世界各國代孕制度，並說明相關的法律風險和規定，提供您參考。
特休是什麼？勞基法對特休假有哪些規定？週年制與曆年制特休天數計算方式有何不同？本文中資深勞資律師將說明特休天數計算方式，以及特休是否可以換錢、特休換錢算法等常見問題，讓你對特休天數及年假法規有完整的了解，確保自己的權益！
近期台灣演藝圈爆出多起逃避兵役事件，藝人王大陸等人疑似造假病歷，以規避兵役義務，涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪。但台灣的兵役法規究竟如何規定？逃兵到幾歲能免除法律責任？或者有哪些合法管道可以處理兵役問題？本文將從法律專業角度，為你解析台灣兵役制度下的各種法律問題。
生前預立遺囑可以明確規劃遺產分配，防止未來家人因財產問題產生糾紛。但遺囑怎麼寫才有法律效力？為什麼常常會聽到遺囑無效的新聞？本文中資深律師為您詳細解析遺囑的種類、撰寫遺囑的重點，幫助您掌握遺囑的法律規定。
本文中律師將介紹台灣刑事訴訟法中的搜索票規定，包括搜索票是什麼？搜索票的開立、法律效力、搜索範圍以及有效期間、無令狀搜索的法律依據、執行與扣押程序，以及應對警方搜查時的合法權利和義務。
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