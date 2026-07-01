好撒馬利亞人是什麼意思？台灣有撒馬利亞人法嗎？

「好撒馬利亞人」是一個撒馬利亞人慷慨相助陌生人的故事，這個概念影響了現代社會的法律和道德標準，許多國家都制定了「好撒馬利亞人法」，鼓勵公民在緊急情況下伸出援手。那麼，台灣是否有類似的法律呢？接下來，我們將一起了解好撒馬利亞人的意義，探索其在現代社會中的應用，並探討台灣相關法律的規定。

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