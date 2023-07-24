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第 613–617 篇，共 617 篇
日前，德國有一則德國新聞提到，女子與男子是長期的炮友關係，在幾次翻雲覆雨之後，女子漸漸愛上了男子，便與男子告白確認關係，但男子不願與女子改變��現有的狀況，只想要維持原本的性愛關係。女子難過之餘，想到一個套住男子的方法，她在與男子性愛前，偷偷的在男子的保險套上戳洞，想藉此讓自己懷孕，以使男子與其確認關係。男子知道後一狀告上法院，法院判決女子偷偷把保險套戳破的行為，構成性侵，而判刑女子6個月。
雖然是發生在國外，但這種情況也可以能在我們生活中發生，那如果在我國做一樣的事，也會構成犯罪嗎？還是要負甚麼責任呢？
日前有夜市的海鮮燒烤攤貼出徵才看板，上面寫著「薪資以顏值計算」，引發熱議。正妹帥哥人人愛，但可以用外表計算薪水嗎？
行政院4月22日拍板通過刑法過失致死罪修正草案，草案內容將於刑法276條過失致死罪中增訂兩項：一是「情節重大，處1年以上7年以下有期徒刑」、二是「情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑」，起因是因為0402太魯閣事件中，李義祥等人被檢方以過失致死罪起訴，現行法過失致死罪最高刑度5年，遭批評這場悲劇中死了這麼多人，刑度怎麼樣最高才5年！？
偵查庭是什麼？做完筆錄多久後知道是否被起訴？收到開庭通知怎麼辦？偵查庭陪同可以找親友嗎？檢察官有什麼問話技巧？在偵查庭和解好嗎？律師為你介紹偵查庭流程與偵查庭注意事項，讓你開庭不慌張，文末有免費法律諮詢歡迎利用！
雖然我們都說颱風假 ，但其實颱風假並不是勞基法的法定假日。大家口中說的颱風假，其實只�是行政院公布的「停止上班上課」標準。
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