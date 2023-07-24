颱風天上班還是放假？勞工權益知多少

颱風天出勤，應該事先約定

颱風天出勤，應該事先約定

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，就算雇主要颱風天上班，出勤的詳細事宜也應該事先跟勞工約定好，並且參照這個要點的規定行事。

即便沒有事先約定，如果工作地點的政府已經公告停班停課了，那麼勞工不上班雇主也不能視為矌工或遲到，也不能要求勞工用自己的事假登記、補班或是扣發全勤獎金。

不過工資的部份，要點只有「建議」雇主「宜」照發當天的工資；如果勞工自願於颱風天繼續上班，除了當天工資照給，「宜」加付薪並補貼交通上的額外支出。這一部分就沒有法規的強制效力，所以法律沒有強迫雇主多給薪水，雇主想不想多給，就看雇主有沒有心存善念了。