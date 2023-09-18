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「數位性暴力」隨著科技日益進步，圖文音訊傳播容易，越來越盛行，樣態也越來越多元。
5月20日，總統蔡英文在總統府官網上公布「特赦」布農族獵人王光祿的消息。什麼是特赦？王光祿案是什麼？這些要從王光祿在河床上撿到槍講起……
每次要抽獎，抽不到的永遠都是自己。讓我們來設想一個情況，讓你上癮戒不掉的手遊跳出一個視窗，告訴你說：保證有10%的機率可以抽到最稀有、最強的卡（你超想要的�那張卡！），於是你就投入了巨額資金，但就是ＸＸ的抽不到那張卡。於是，你實在太生氣，開始進行一系列柯南般的調查，後來發現，其實這個抽卡程式設定的是1%的中卡機會。你覺得你對遊戲的愛都被公司騙走了，於是你想提告遊戲公司詐欺，會成嗎？
相信大家都聽過這樣子的人間鬼故事：父親死了，有五個小孩，其中一個小孩拿著爸爸的存摺、印章還有密碼等等到銀行把錢領光，正常的話可能會拿去清償醫療費、喪葬費；偏偏有人則是把爸爸的存款都領光花在自己身上。孩子作為一名父親的繼承人，如果做了前述的事情，犯罪嗎？如果犯罪，是犯什麼樣的罪呢？
日前有網友因檢舉台中市市議員交通違規，而被市議員提告恐嚇與妨礙秘密，經台中地檢偵結不起訴後，議員提起再議，也被台中高分檢駁回，網友開心地將不起訴處分書貼在臉書上，卻被提醒有違反偵查不公開或個資法的疑慮，這樣做真的有違法嗎？
日前警方喬裝成一般民眾參加工作坊的性教育課程，性教育課程真人實作，包含撫摸男性下體、最後進行口交，同時台下約有20名自願報名性教育課程的學生，雖然講師以及工作人員堅持一切合法，但最後檢方仍以刑法第234條意圖營利而公然猥褻罪起訴。
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