法院認證！？疫情之下的「謠言」

日前有民眾於PTT上表示「在臉書看到東吳似乎有學生確診」，後被調查局以違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（下稱傳染性肺炎條例）」第14條移送地檢署，最後檢察官認為該民眾確實有於臉書看到該消息，也有向東吳同學確認，且民眾發文的時候也真的有東吳學生確診，檢察官予以不起訴處分（下稱東吳案）。另外一個類似的案件是（下稱摸頭案），有一民眾在PTT撰文寫到「去年有症狀的根本不給驗，驗了也是摸頭陰性」，警察依照「社會秩序維護法（下稱社違法）」第63條送辦，最終法官則是認為該名民眾是依據自己的就診經驗提出質疑、且言論自由應值得保護，並裁定不罰。

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