猜拳輸了含兒小GG！涉強制性交？.

【含一下嬰兒的小雞雞，強制性交？】
日前有位知名漫畫家在網路上PO出她和他的先生猜拳比賽輸的要含兒子的小雞雞的漫畫，並說小雞雞口感像粉腸，因而引發眾多網友撻伐，並認為該名漫畫家和她的先生的行為已經是性侵嬰兒的行為。
【刑法上的性交定義】
刑法上的性交定義規定在刑法第10條的第5項，跟本案相關的是其中第二款規定：「稱性交者，謂非基於正當目的所為之下列性侵入行為：……二、以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為。」漫畫家和先生以嘴巴與嬰兒的小雞雞相接合，符合前述的性交定義。
【「對嬰兒的性交行為」應討論刑法上第222條第1項第2款】
對嬰兒的性交行為應該討論刑法上的加重強制性交罪（第222條第1項第2款），還是用乘人不能或不知抗拒而為性交的乘機性交罪（第225條第1項）呢？最高法院99年度第7次刑事庭會議決議給出了答案（先不論該次決議有很～多～東西可以討論）：只要是和七歲以下之人為性交行為，一律論以第222條第1項第2款的加重強制性交罪。所以在漫畫家的這個事件中，因為對象是嬰兒，根據這個決議，我們就要用加重強制性交罪討論。
【修但幾類，所以會不會成立加重強制性交罪？】
這時候就要討論到刑法階層上的「故意」概念了。「故意」是很複雜的概念，但長話短說，跟本件相關的涉及兩種故意：一種故意是「構成要件階層」的故意，也就是對於現在發生了什麼事情都很清楚；另一種故意是「罪責階層」的故意，也就是想要破壞刑法的規定、與刑法作對的「法敵對意識」。漫畫家和先生對於自己用嘴巴含嬰兒的小雞雞的客觀情事當然一定很清楚（就是他們自己猜拳輸的要含雞雞的啊），但是至於他們是否有想要破壞刑法秩序的法敵對意識，是有疑問的。 我們應該只能說這對爸媽有點無聊過頭才去含雞雞，他們其實並沒有想要性侵小嬰兒的意思；當然以我們一般人的通念，我們應該也不會覺得他們就是想要對小嬰兒性侵害（應該只會覺得你們吃飽太閒才做這種事（翻白眼）。因此，漫畫家和先生並不會有上述的「法敵對意識」，也就是說有構成要件故意、但是卻沒有罪責階層的故意，而欠缺罪責階層的故意，也就無法成立刑法第222條第1項第2款的加重強制性交罪。 順帶一提，漫畫家和他的先生不是第一個這麼無聊的人，過往也有覺得好玩含嬰兒雞雞2秒的例子，檢察官當時便是以沒有強制性交犯意而作出不起訴處分。
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