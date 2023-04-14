猜拳輸了含兒小GG！涉強制性交？.

【刑法上的性交定義】

刑法上的性交定義規定在刑法第10條的第5項，跟本案相關的是其中第二款規定：「稱性交者，謂非基於正當目的所為之下列性侵入行為：……二、以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為。」漫畫家和先生以嘴巴與嬰兒的小雞雞相接合，符合前述的性交定義。