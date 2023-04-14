因為「這件事」槓里長！綜藝天王喊告　律師曝：恐有難度....

【里長說的話是否對綜藝天王構成誹謗呢？】

是否構成誹謗，涉及一個人所說的話是否應該要被禁止，也就是會涉及到言論自由的問題。也許是因為過去戒嚴時期下，言論自由深受限制，所以我們現今擁有的言論自由，顯得十分珍貴。在我國釋字中，都提到言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理等功能，是民主社會當中不可或缺的，故應該要給予最大程度的保障（釋字第509號、第644號）。也因此在我國實務判決上，對於誹謗罪多採取寬鬆的認定方式，也就是說，法院大多會尊重人民的言論自由而判發言人無罪。 回到本案，里長說綜藝天王是為了自己的事業才做善事、「空手套白狼」、有可能吳宗憲最後雙手一攤變成一張空頭支票，照上述來說，里長應該是因為擔心自己和里民被騙才會這樣說的，應該可以認為里長是「善意」；而與快篩試劑相關的應該是「可受公評之事」也沒問題，所以在本案中，里長為了要讓這件事情讓更多人知道而架設網站，寫了足以損害綜藝天王的名聲，依照實務上的寬鬆認定，應可以因為第311條「可受公評之事」之款阻卻誹謗罪成立。

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