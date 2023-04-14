因為「這件事」槓里長！綜藝天王喊告　律師曝：恐有難度....

【當綜藝天王槓上里長】
綜藝天王吳宗憲幾日前以通訊軟體PG Talk的執行長身分，捐出11萬份的快篩試劑、並會發送到全國里長辦公室。然而若里民想要使用快篩的話，必須至PG Talk上進行實名制登記、給身分證資料才可以領取快篩，這樣的行為引發個人隱私以及吳宗憲是否以善心包裝行銷的疑慮。新北市永和區安和里里長鄧長安便架設網站堅決表示不願「免費當打工仔」，並以「空手套白狼」、「空頭支票」形容吳宗憲的行為，而隨後吳宗憲揚言喊告。究竟是告什麼，吳宗憲以及他的律師還沒有說得很清楚，不過就里長所說的這些話，是否有可能構成刑法第310條的誹謗罪呢？
【刑法第310條誹謗罪以及第311條的阻卻違法事由】
刑法第310條規定，誹謗罪是「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者」，但是在第311條規定了一些阻卻違法事由，如：若是以「善意」發表言論，為自己辯護、自我保護、對可受公評之事為適當評論等等，即便有符合第310條－行為人是想要讓很多人知道，而傳遞足以毀損他人名譽的事情－也會因為第311條所列的各款事由，讓行為人不會受誹謗罪的處罰。 然而，第311條仍然有一些構成要件需要特別說明一下：如上述的「善�意」，指的是只要行為人不是以傷害他人為唯一目的就可以；「可受公評之事」，原則上與公益有關的事項都屬於可受公評之事的範圍中。
【里長說的話是否對綜藝天王構成誹謗呢？】
是否構成誹謗，涉及一個人所說的話是否應該要被禁止，也就是會涉及到言論自由的問題。也許是因為過去戒嚴時期下，言論自由深受限制，所以我們現今擁有的言論自由，顯得十分珍貴。在我國釋字中，都提到言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理等功能，是民主社會當中不可或缺的，故應該要給予最大程度的保障（釋字第509號、第644號）。也因此在我國實務判決上，對於誹謗罪多採取寬鬆的認定方式，也就是說，法院大多會尊重人民的言論自由而判發言人無罪。 回到本案，里長說綜藝天王是為了自己的事業才做善事、「空手套白狼」、有可能吳宗憲最後雙手一攤變成一張空頭支票，照上述來說，里長應該是因為擔心自己和里民被騙才會這樣說的，應該可以認為里長是「善意」；而與快篩試劑相關的應該是「可受公評之事」也沒問題，所以在本案中，里長為了要讓這件事情讓更多人知道而架設網站，寫了足以損害綜藝天王的名聲，依照實務上的寬鬆認定，應可以因為第311條「可受公評之事」之款阻卻誹謗罪成立。
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