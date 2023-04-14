「後果來，你就扛」外遇可以只告小三？.

【這樣小三不就很倒楣，外遇的配偶反而黑皮到了還不用賠錢？】

如果說原配對小三請求了侵害配偶權全部的賠償，那外遇的配偶卻人財兼得（外遇後又不用賠），不是很不公平嗎？難道外遇的時候，都是小三錯？都是小三帶壞老公嗎？此時，如原配是以「共同侵權」為請求基礎，要求小三賠償就外遇事件所造成原配精神上損害，小三不想要自己把所有賠償都默默地吞下去（淚），小三在與原配的訴訟後，小三可以去跟外遇的配偶請求付清他應該要負責的那一部份。舉例來說，若小三遭判賠20萬，假設小三跟外遇的配偶應該付一半一半的責任，小三就可以再去跟外遇的配偶要10萬元。 結論上來說，原配可以只對小三提告，但是若原配對小三請求的是全部的賠償，小三就可以去跟外遇的配偶要回他自己應該要負責的部分喔！