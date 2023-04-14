「後果來，你就扛」外遇可以只告小三？.

【我的另一半一定是被小三帶壞的！小三負責就好？】
外遇是人類生活當中不斷在出現的事件，過去存在、現在存在，未來也不會消失。當婚姻當中有一方外遇時，常見的景象是：外遇的一方哭哭啼啼求對方原諒，道歉完後和配偶一鼻孔出氣，由配偶去告小王或小三「侵害配偶權」。實際上，是出軌的一方和小三或小王共同侵害配偶的配偶權，為什麼配偶可以只對小三或小王提告呢？小三或小王面臨賠償時，又應該如何接招呢？
【是的，配偶可以只告外遇對象】
侵害配偶權的財產在實務上並非是「固有必要共同訴訟」，如果一訴訟為「固有共同必要訴訟」，如：遺產分割，就必須要把所有人都列為訴訟的當事人，這也就是為什麼遺產分割的訴訟當中時常有一拖拉庫的當事人（幾十幾百人的都有）；但因為侵害配偶權訴訟並非是所謂的「固有必要共同訴訟」，並不需要對所有侵權行為人進行提告，配偶可以自己決定愛告誰就告誰，因此當然配偶可以只對小三或小王提告。
【可是明明另一半和小三一起黑皮，才侵害到原配的配偶權的啊！】
原配的配偶權事實上��其實受到了外遇的一方和外遇對象的共同侵害，以法律的話來講，就是「共同侵權」，因此就侵害配偶權的賠償而言，外遇的配偶和小三對原配負有連帶債務，也就是說外遇的配偶和小三要一起對侵權行為（外遇事件）賠償。根據民法第273條第1項：「連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。」，原配（連帶債務的債權人）可以對小三（債務中之一人）請求侵害配偶權全部或者是只有小三那一部分的賠償。
【這樣小三不就很倒楣，外遇的配偶反而黑皮到了還不用賠錢？】
如果說原配對小三請求了侵害配偶權全部的賠償，那外遇的配偶卻人財兼得（外遇後又不用賠），不是很不公平嗎？難道外遇的時候，都是小三錯？都是小三帶壞老公嗎？此時，如原配是以「共同侵權」為請求基礎，要求小三賠償就外遇事件所造成原配精神上損害，小三不想要自己把所有賠償都默默地吞下去（淚），小三在與原配的訴訟後，小三可以去跟外遇的配偶請求付清他應該要負責的那一部份。舉例來說，若小三遭判賠20萬，假設小三跟外遇的配偶應該付一半一半的責任，小三就可以再去跟外遇的配偶要10萬元。 結論上來說，原配可以只對小三提告，但是若原配對小三請求的是全部的賠償，小三就可以去跟外遇的配偶要回他自己應該要負責的部分喔！