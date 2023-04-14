甘五摳零！？不想把遺產留給特定人.

【死因贈與可否扣減？】

很可惜這個問題並沒有一致答案。否定說認為死因贈與不用扣減的原因在於，死因贈與就是一種贈與，一般贈與不用扣減、死因贈與當然也不用，所以就算侵害其他繼承人的特留分，受贈人也不用還回去（繼承人QQ），實務上最高法院民事判決106年度台上字第2731號採否定說；但肯定說認為，死因贈與雖然是生前就贈與了，但其實跟遺贈一樣都是贈與人死亡時才發生效力，既然遺贈和死因贈與的效力發生在贈與人死掉那��一刻，應該要同等處理；且這樣做才不會讓特留分的制度設計形同虛設。我國針對死因贈與並沒有規定，故應該類推適用民法第1225條。最高法院 108 年台上字第 2166 號民事判決說：「……死因贈與者，有無民法第1225條就遺贈所設特留分扣減規定之類推適用，亦即被上訴人得否按其應得特留分不足之數，由系爭財產中扣減之？……」，雖然最高法院在此沒有明確表示採肯定說，但卻也指出應該考慮類推適用之可能。