甘五摳零！？不想把遺產留給特定人.

【我的遺產難道不能只給我想給的人嗎？】
關於財產，小編今天要來講講小編我沒有的煩惱，也就是要來說說有財產的人才會有的煩惱。名下有財產的人在死前若是想安排自己的財產，避免自己死後大家上演連續劇裡的遺產爭奪戰、但又不想給某個或某些特定繼承人，可能的方法有什麼呢？
【遺贈和死因贈與的基本介紹】
簡單來說，遺贈指的是贈與人（死者）寫在遺囑上的單獨贈與行為；死因贈與是贈與人以及受贈人在死者生前就已經約定好的契約；也就是說，前者是指要一邊說要送就可以、後者是要兩邊互相講好的。就遺贈而言，如果贈與人不小心送太多侵害到其他繼承人的特留分（特留分就是法律保障繼承人有一個最低限度的遺產可繼承，以免有繼承人拿不到任何財產），會受到民法第1225條的扣減限制，繼承人可以跟受贈人要回自己應有的特留分的部分。但是死因贈與是否會受到民法第1225條的扣減限制呢？
【死因贈與可否扣減？】
很可惜這個問題並沒有一致答案。否定說認為死因贈與不用扣減的原因在於，死因贈與就是一種贈與，一般贈與不用扣減、死因贈與當然也不用，所以就算侵害其他繼承人的特留分，受贈人也不用還回去（繼承人QQ），實務上最高法院民事判決106年度台上字第2731號採否定說；但肯定說認為，死因贈與雖然是生前就贈與了，但其實跟遺贈一樣都是贈與人死亡時才發生效力，既然遺贈和死因贈與的效力發生在贈與人死掉那��一刻，應該要同等處理；且這樣做才不會讓特留分的制度設計形同虛設。我國針對死因贈與並沒有規定，故應該類推適用民法第1225條。最高法院 108 年台上字第 2166 號民事判決說：「……死因贈與者，有無民法第1225條就遺贈所設特留分扣減規定之類推適用，亦即被上訴人得否按其應得特留分不足之數，由系爭財產中扣減之？……」，雖然最高法院在此沒有明確表示採肯定說，但卻也指出應該考慮類推適用之可能。
【可是我偏偏就不想送他咩】
萬一死者生前就是堅決不想給某個／些繼承人的時候，又該怎麼辦呢？由於實務對於前段的問題還沒有穩定見解，我們來天馬行空一下，讓這個贈與可以被算成是一般贈與，這樣繼承人就無法行使特留分扣減了，比如說：假設送一個清朝的青花瓷，雙方約定贈與者死前三秒將青花瓷送給贈與者，或者是西元2050年時（贈與者當時已經死了）才送出去，這些都不是贈與者死亡那刻發生效力的死因贈與；又或者不用一般贈與的名義，而改用其他契約種類移轉青花瓷，避免特留分扣減問題。雖然這些方法有點異想天開，但法律也許就是在知法用法的基礎上，繼續在嚴肅的法律文字間發揮創造力吧！