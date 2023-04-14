小三來襲！雙重國籍異國登記結婚告的成嗎？.

【竟然有小三？！雙重國籍人沒在台灣登記結婚告的成嗎？】
A男與B女皆有雙重國籍(台灣籍、C國籍)，兩人在C國登記結婚後，決定回到台灣定居，沒多久竟發現A男出軌有了小三，B女傷心之餘，決定對A男與小三提出侵害配偶權告訴，卻想到自己與A男並未在台灣辦理結婚登記，這樣還告的成嗎？
A男與B女以其關係最切國籍台灣的法律為本國法
A男與B女都擁有雙重國籍，在兩個國籍衝突時，要依據哪一國的法律呢？涉外民事適用法第2條規定，當事人有多數國籍時，依其關係最切之國籍定其本國法。依第2條的立法理由，當事人與各國籍關係之密切程度，宜參酌當事人之主觀意願（例如最後取得之國籍是否為當事人真心嚮往）及各種客觀因素（例如當事人之住所、營業所、工作、求學及財產之所在地等），綜合判斷之。 本案A男B女在C國結婚後，沒有繼續留在C國，而是選擇回到台灣創業，並有意在台灣永久居住，可以認定與台灣有深切聯繫，所以以台灣法為本國法。
A男B女的婚姻依C國法合法、有效成立
兩人的婚姻是否成立，依涉外民事適用法第46條規定，婚姻的成立依各該當事人的本國法，也就是台灣法規定，但結婚方式依舉行地法也有效。C國的婚姻以登記，並舉行結婚儀式為有效，A男與B女在C國登記�，並舉行婚禮，適用C國法律，合法有效成立婚姻關係，B女為A男之配偶無誤。(涉外婚姻的效力參照102年度民商上字第5號) 夫妻必須互負忠誠義務為婚姻的效力，依涉外民事適用法第47條，依夫妻共同的本國法，無共同的本國法時，依共同的住所地法；無共同之住所地法時，依與夫妻婚姻關係最切地之法律。A男與B女的共同本國法為台灣法。
B女可以以侵害配偶權為由，請求精神慰撫金
夫妻互守誠實，是為確保婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利，故A男與小三侵害配偶權的行為是侵權行為。(55年台上字第2053號參照) 依涉外民事法律適用法第25條規定，關於侵權行為所生之債，依侵權行為地之法律，A男與小三侵害配偶權的地方是在台灣，本件侵權行為事件之準據法是台灣法。 A男與小三破壞B女圓滿的婚姻生活，並侵害B女的配偶權及其身為A男配偶的身分法益情節重大，使B女身心飽受打擊與痛苦，所以B女可以依民法第184條第1項、第195條第1項、第3項之規定，請求A男賠償精神慰撫金。
雙重國籍人即使是在外國結婚，如果外遇也是可能侵害配偶權。結婚後，雙方就必須對對方互付忠誠義務，千萬不要心存僥倖，以為只要換個國家外遇就沒事喔。