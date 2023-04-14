小三來襲！雙重國籍異國登記結婚告的成嗎？.

B女可以以侵害配偶權為由，請求精神慰撫金

夫妻互守誠實，是為確保婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之必要條件，故配偶因婚姻契約而互負誠實之義務，配偶之一方行為不誠實，破壞共同生活之圓滿安全及幸福者，即為違反因婚姻契約之義務而侵害他方之權利，故A男與小三侵害配偶權的行為是侵權行為。(55年台上字第2053號參照) 依涉外民事法律適用法第25條規定，關於侵權行為所生之債，依侵權行為地之法律，A男與小三侵害配偶權的地方是在台灣，本件侵權行為事件之準據法是台灣法。 A男與小三破壞B女圓滿的婚姻生活，並侵害B女的配偶權及其身為A男配偶的身分法益情節重大，使B女身心飽受打擊與痛苦，所以B女可以依民法第184條第1項、第195條第1項、第3項之規定，請求A男賠償精神慰撫金。

雙重國籍人即使是在外國結婚，如果外遇也是可能侵害配偶權。結婚後，雙方就必須對對方互付忠誠義務，千萬不要心存僥倖，以為只要換個國家外遇就沒事喔。