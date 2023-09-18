警察叔叔我在這！律師論簡訊實聯制的法與情

現今民眾要進入營業場所前必須要掃QRcode回傳場所代碼，或者是手寫個人資料，若不配合，則會面臨3千到1萬5千元的罰款。六月底時有法官發現辦案的警察將為了防疫用的簡訊實聯制運用在偵查犯罪之上，且指揮中心曾經承諾過該簡訊僅供防疫之用，不會被挪作他用。司法院在例行記者會上表示，就簡訊實聯制所取得的資料可否使用，交給法官個案裁量，或者是由立法機關立法規範。簡訊實聯制取地的民眾地理位置資訊，究竟可否用來偵查犯罪之用？警察可不可以向法官聲請搜索票調取簡訊？或者可否依通訊保障及監察法（通保法）請法官核發通訊監察書？

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