停電奪命！可以向台電求償嗎？律師告訴你.

【大停電，呼吸器停擺老翁過世，可以向台電求償嗎？】
2022年3月3日，全台大停電，一名80歲老爺爺因為中風長期臥床在家，由於停電導致呼吸器無法供氧而死亡，家屬指出在聯絡台電後，台電只留下資料與電話便無消息，希望台電為這次事件負起責任，欲向台電請求損害賠償。 發生這種遺憾的事情，家屬真的可以向台電請求賠償嗎？停電台電要負什麼責任呢？
【台灣電力公司是什麼公司？可以向台電請求國賠嗎？】
首先，需要先了解台電公司的特別之處。 台灣電力公司是經濟部所屬的國營事業機關，雖然是國有財產，但是是所謂的「公用財產」，國家所持有的只有股份，公司裡面的設備、廠房都是屬於台電公司也就是私人所有的。可以理解成台電與一般的公司（像是台積電、台塑）並沒有不同，只是他絕大部分的股票是由政府所有。 那為什麼要知道台電是什麼樣的公司呢？由於台電主要的業務是供給我們日常生活所需要的電力，沒有電力的話我們沒有辦法生活。因為供電業務的特殊性質，台電可以豁免因為經營所生的損失要負的補償或賠償責任。 除此之外，因為台電的財產，是私人也就是台電公司所有，不是國家所有的財產，雖然他是公共設施，可是不是公有的，所以沒有國家賠償法的適用，因此�當發生損害時不能跟台電請求國賠。
【這些時候台電可以停電！？遇到大停電，台電會賠錢嗎？】
當大停電時，想要跟台電公司請求賠償，最重要的就是用電人與台電的契約關係。台電會供電給我們使用的同時，其實我們跟台電之間有訂立一個「供電契約」，這個契約是屬於民法上買賣契約的一種。 在有契約關係的情況下，當停電造成損害，首先就要先來看看契約上是怎麼寫的。在台電營業規則和供電契約中都有提到，台電在依法令規定、遭受天災或其他不可抗力之事故、設備故障或運轉發生事故、電源供應不足、檢修設備工程施工或其他供電安全上之需要時這五種狀況下，如果可以預知，就必須公告或是用新聞媒體發布停電的資訊，就可以停電。 除此之外契約還寫到「台電公司無法保證永不停電，用戶應視個人需要自備發電機或不停電電源裝置作為備用電源。」 在這些情形下停電，台電會在下一期依造停電的時間長短配合計算公式（基本電費×3‰ ×停電時數）讓用電人在下一期的電費中扣除。
【供電契約合理嗎？除了依照契約就不能跟台電請求賠償了嗎？】
由於與台電的供電契約，是屬於所謂的「定型化契約」也就是事先由台電公司擬定好固定的契約條款，我們只需要簽約就可以的契約，這種契約很容易對不是公司的一方不利，因此為了保護消費者，法規規定這種契約的條款不可以「顯失公平」的。 電力的供給不可能永不停電，因此在上面提到五種可以停電的情形下停電造成損失，台電停電並沒有違約，但依照契約需要補償用電人，�這樣的契約條款並沒有顯失公平。 但是依照民法的規定，故意或重大過失的責任是不可以預先免除的，因此供電契約上雖然有寫什麼時候可以停電並且不保證會永遠不停電，但如果停電是因為台電的「故意」或是「重大過失」的行為造成的，因此讓用電人發生損害，那用電人還是可以跟台電依照民法債務不履行中不完全給付的規定（也就是沒有完整的的做到契約中規定要供給電力的義務），以及侵權行為的規定，向台電請求損害賠償。 近期台電停電的頻率頻繁，台電公司因為事業的特殊性質與人民的供電契約免除了大部分的賠償責任，這樣的契約是否對用電人的生活有足夠保障，怎麼樣訂立契約才是可以達到台電公司不需要負擔過重責任，停電時人民又可以受到應有的補償，是一個值得思考的問題。
新聞來源：https://reurl.cc/gQXp5L