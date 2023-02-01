停電奪命！可以向台電求償嗎？律師告訴你.

【供電契約合理嗎？除了依照契約就不能跟台電請求賠償了嗎？】

由於與台電的供電契約，是屬於所謂的「定型化契約」也就是事先由台電公司擬定好固定的契約條款，我們只需要簽約就可以的契約，這種契約很容易對不是公司的一方不利，因此為了保護消費者，法規規定這種契約的條款不可以「顯失公平」的。 電力的供給不可能永不停電，因此在上面提到五種可以停電的情形下停電造成損失，台電停電並沒有違約，但依照契約需要補償用電人，�這樣的契約條款並沒有顯失公平。 但是依照民法的規定，故意或重大過失的責任是不可以預先免除的，因此供電契約上雖然有寫什麼時候可以停電並且不保證會永遠不停電，但如果停電是因為台電的「故意」或是「重大過失」的行為造成的，因此讓用電人發生損害，那用電人還是可以跟台電依照民法債務不履行中不完全給付的規定（也就是沒有完整的的做到契約中規定要供給電力的義務），以及侵權行為的規定，向台電請求損害賠償。 近期台電停電的頻率頻繁，台電公司因為事業的特殊性質與人民的供電契約免除了大部分的賠償責任，這樣的契約是否對用電人的生活有足夠保障，怎麼樣訂立契約才是可以達到台電公司不需要負擔過重責任，停電時人民又可以受到應有的補償，是一個值得思考的問題。

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