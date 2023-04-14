警察叔叔我在這！律師論簡訊實聯制的法與情.

【檢警可否針對簡訊聲請搜索票或通訊監察書？】

首先要先釐清的是，何時聲請搜索票？何時聲請通訊監察書呢？簡單來說，如果嫌犯已經將訊息傳遞「完畢」，用的是搜索票；如果仍然在「傳遞當中（嫌犯按下傳送後到指揮中心真正收到前）」，則要聲請通訊監察書，所以要聲請哪一張是取決於偵查機關要抓的簡訊是已經傳送完畢或者是正在傳遞中的。然而無論是哪張，原則上法官若核發搜索票或通訊監察書，應是合法的。 依照刑事訴訟法第122條，若檢警想要搜索存放在電信公司的簡訊，只要有相當理由可信嫌犯的簡訊確實是存在該電信公司當中，並且符合法定聲請搜索票的程序，就可以請法官合法搜索票；而依照通保法第5條，聲請通訊�監察書雖有較多限制才可核發通訊監察書，如：必須是符合重罪（法條規定最輕的刑度是三年以上有期徒刑的罪等等）、情節重大等要件，然而基本上只要嫌犯犯下的罪夠嚴重，符合通保法規定，法官也應該要核發通訊監察書。 所以，在法律層面看來，檢警聲請搜索票或通訊監察書取得簡訊實聯制的資料，應該沒有違法的問題，但……你／妳應該跟我一樣覺得哪裡怪怪的吧（被騙感情的感覺）？