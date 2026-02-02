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試用期不是一張白紙！解讀試用期下的勞動權利與保障

試用期不是一張白紙！解讀試用期下的勞動權利與保障

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-08-19更新 2026-02-02
雷皓明律師
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最近收到一篇文章連結，原來是阿滴英文的實習生某天要上班前，被叫到公司附近咖啡廳談話，並以上班的這一個月是實習試用期，試用結果是不及格為由，將他當場解僱，令他無法接受，難道試用期間雇主可以隨意解僱嗎？員工能不能主張勞基法的權利呢？

【公司新人沒破關，試用期間被解雇？!】

最近收到一篇文章連結，原來是阿滴英文的實習生某天要上班前，被叫到公司附近咖啡廳談話，並以上班的這一個月是實習試用期，試用結果是不及格為由，將他當場解僱，令他無法接受，難道試用期間雇主可以隨意解僱嗎？員工能不能主張勞基法的權利呢？

【試用期是什麼？】

「試用期」是許多公司用來考核新進員工的制度，公司希望在這段時間先確認員工是不是能勝任工作，員工也可先了解職務的屬性。以前在勞基法施行細則裡，還有試用期不得超過40日的規定，但20年前修法時把試用期刪掉了，所以現在的勞基法對試用期沒有特別規定，勞動部認為試用期長短可由勞資雙方自行約定，大部分公司的試用期會訂為3個月。

【試用期間需要考評嗎？】

對於試用期的員工，雇主仍應依綜合職業能力、業務適格性等基準具體評價工作表現，才能以試用不合格為由終止勞動契約 (台北地院96年度勞訴字第180號)

同時，雇主如果有相關考評規範，也應遵守規範揭示程序，並確實具體評核員工表現，不能只於試用期滿時，憑藉對員工平時工作表現的籠統記憶，而作成試用不及格的評分，例如，員工都是依法請假並有紀錄，但雇主卻憑感覺認為員工「太常請假」而給予低分，這種評分顯失公允。(台灣高等法院臺南分院105年度勞上字第3號)

【試用期間，雇主可以任意解僱員工嗎？】

根據過去行政院勞委會的函釋，在不違背契約誠信原則下，勞資雙方可以依照工作特性來約定合理的試用期間，但雇主認為勞工不能勝任工作，不論是試用期內或期滿時要解僱勞工，都應該依照勞準法的第11、12、16、17條相關規定來終止契約。 （86台勞資二字第 035588 號函）

也就是說，主管機關認為雇主解僱員工仍然要遵守法定事由（例如虧損或不能勝任），此外還要符合終止預告（員工已工作滿3個月以上要提早一定日數告知試用員工不留用，未滿3個月由勞雇雙方自行商議決定）以及給予資遣費等程序才算合法解約。

另外依照就業服務法第33條規定，雇主資遣員工要在10日前向主管機關辦理資遣通報，並開立非自願離職證明書，不是雇主臨時或突然說試用不合格就算數。

【但試用期解僱需不需要遵守勞基法，法院還沒有一致見解】

有些法院在判決時，會依循勞委會的解釋，甚至有判決認為，勞基法雖然已經沒有試用期的規定，但雇主終止契約應該要符合解僱最後手段性原則，雇主在使用其他較和緩的方法，如記過、扣薪或調職，勞工還是無法勝任工作時，才可以解僱。（台灣高等法院 106 年勞上字第 86 號判決）

然而也有判決認為，一般企業在雇用新進員工時只能做書面審查，不容易得知員工真實的能力，如果依工作性質，確實有試用的必要，基於契約自由原則，員工和雇主約定試用期是合法有效的，但試用期屬於締結正式勞動契約前的試驗階段，只要雇主沒有濫用權利，不論雇主或員工原則上都可以隨時終止契約，不用遵守勞基法終止契約與資遣費的規定。（台灣高等法院102年度勞上字第100號）

雖然「終止契約」的部分訴訟上還沒有統一意見，但「試用期間」員工的勞動權益與「正職員工」並沒有不同，地方主管機關，例如台北市政府勞動局更認為，在試用期間，工資、工時、休假、資遣費等規定還是要遵守勞基法，勞雇雙方約定契約的勞動條件不能低於勞基法的標準，所以「試用期間沒有保勞保」、「試用期工作不滿七天離職者不發薪資」、「試用期間薪資低於基本工資」等等說法，都是違法的。

每年畢業季會有不少新鮮人步入職場，關於「試用期」的相關權益，很多人誤以為沒有通過試用期以前，不算正式員工，所以權利也跟著打折，對老闆苛扣薪水、不准請假、無預警解僱等不合理的行為忍氣吞聲或自認倒霉，但即使是沒有工作經驗的菜鳥，權利依然會受到法律保障，不該讓雇主任意侵害！

新聞來源 ：https://reurl.cc/eXebkj

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