挑戰契約邊界：一芳加盟店支持罷工的違約爭議

【違約可能一：「侵害商譽」】

加盟契約不是一個制式的契約，因此內容會怎麼規定，完全由雙方自己擬定。實務上加盟契約中通常會有一條規定，要求加盟店須保護加盟主的形象或商譽，如果造成損害，加盟店必須要負責，更可能構成解約（終止契約）的理由。 例如契約可能寫著：「乙方（加盟店）應保護甲方（加盟主）不因乙方之行為導致甲方有商譽、形象的損失，如有造成損害，乙方應負賠償責任」、「乙方違反xx條…，甲方得終止契約」

問題來了：發表支持罷工、反對一國兩制的相關言論、行為，算是侵害商譽嗎？

「商譽」在實務上，有些法院是把公司當作人，認為講述不實言論影響公司名譽者，就算侵害商譽； （高等法院107年度上字443號民事判決）

有些法院則是當作「財產權」來處理， （最高法院108年度台上字746號民事判決） 畢竟公司不是人，公司的名譽被侵害了也不會有精神上的痛苦，真正的痛苦應該是因侵害商譽導致的營業損失，因此，如果沒有相應的利潤減少，就沒有侵害商譽可言。

加盟店表示支持罷工、表達政治立場，這個言論並沒有不實可言，只要他沒有代表總公司，只表達自己加盟店的立場，我認為這樣並沒�有損及公司的名譽。

當然，從經濟的角度來看，表達支持罷工，或許會喪失某些客源（例如：反對罷工者，可能就不想買一芳），但以現在香港的局勢來講，站在支持罷工的這一邊，其實能促進香港店的銷售，這樣看起來，是賺是賠其實也不一定。

總公司想要走這一條路來跟加盟店解約，我覺得是不容易的，畢竟從根本上來講，這是政治與價值觀的議題，不是契約的問題。