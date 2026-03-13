挑戰契約邊界：一芳加盟店支持罷工的違約爭議

【一芳二表，可憐的加盟店】
香港民眾自發性罷工，延燒到知名飲料店，一芳在微博上發表聲明批評支持罷工的店家，聲稱該加盟店違約、已即刻解約，更要求該店辭退員工。 發出支持罷工、反對一國兩制的聲明，就是違約嗎？
【違約可能一：「侵害商譽」】
加盟契約不是一個制式的契約，因此內容會怎麼規定，完全由雙方自己擬定。實務上加盟契約中通常會有一條規定，要求加盟店須保護加盟主的形象或商譽，如果造成損害，加盟店必須要負責，更可能構成解約（終止契約）的理由。 例如契約可能寫著：「乙方（加盟店）應保護甲方（加盟主）不因乙方之行為導致甲方有商譽、形象的損失，如有造成損害，乙方應負賠償責任」、「乙方違反xx條…，甲方得終止契約」
問題來了：發表支持罷工、反對一國兩制的相關言論、行為，算是侵害商譽嗎？
「商譽」在實務上，有些法院是把公司當作人，認為講述不實言論影響公司名譽者，就算侵害商譽； （高等法院107年度上字443號民事判決）
有些法院則是當作「財產權」來處理， （最高法院108年度台上字746號民事判決） 畢竟公司不是人，公司的名譽被侵害了也不會有精神上的痛苦，真正的痛苦應該是因侵害商譽導致的營業損失，因此，如果沒有相應的利潤減少，就沒有侵害商譽可言。
加盟店表示支持罷工、表達政治立場，這個言論並沒有不實可言，只要他沒有代表總公司，只表達自己加盟店的立場，我認為這樣並沒�有損及公司的名譽。
當然，從經濟的角度來看，表達支持罷工，或許會喪失某些客源（例如：反對罷工者，可能就不想買一芳），但以現在香港的局勢來講，站在支持罷工的這一邊，其實能促進香港店的銷售，這樣看起來，是賺是賠其實也不一定。
總公司想要走這一條路來跟加盟店解約，我覺得是不容易的，畢竟從根本上來講，這是政治與價值觀的議題，不是契約的問題。
【違約可能二：「違反營業時間」】
真正涉及契約議題的反而是「營業時間」。 有些加盟契約會嚴格約定加盟者的營業時間，必須遵守總公司的規定，例如便利商店的加盟契約，通常就會對這個嚴格要求。 （可參考臺北地方法院民事判決107年度訴字第1416號） 例如，加盟主可能不希望某家只開半天、某家店開24-7，這樣一來便利的形象可能全毀。
香港的當事加盟店不僅是表達支持罷工，似乎還是用行動直接支持罷工。但罷工意味著不營運，那麼該加盟店就有可能違反了契約對營業時間的要求，這時候，可能就給了總公司解約（終止契約）的好藉口了。
你可能會覺得，支持罷工、反抗暴政是一個「正確」的事，怎麼能夠懲罰這些做正確的事的人？
我覺得這一點沒錯，但從契約的角度來看，發生爭議時還是只能先跟著契約走。但能不能因為這些理由來「免責」，我覺得這就看法官的良心了，例如，法律也是有規定「誠信原則」，法官願不願意把這種誠信原則延伸到加盟店的不服從，這不僅是考驗法律的專業，更是考驗司法的良心與職責：到底該在這種事件站在什麼樣的位置。
【臺灣�加盟店，可以請總公司賠償嗎？】
反送中罷工的秘密就是，一邊開心，另一邊就不開心。
香港一芳的聲明，導致台灣的消費者開始抵制臺灣的一芳。臺灣的一芳受到的損害，該怎麼辦？找誰算？
從法律關係來看，香港一芳跟臺灣一芳是八竿子打不著，唯一的共通點是「都是墨力國際的加盟者」。
一般來說，加盟契約的條款除了分潤或收益以外，都是對加盟主有利，例如上面提到的商譽條款、營業時間條款，都是寫著「乙方應…乙方應…」，但你看不太到甲方在哪些情況要負什麼責任。因此，從契約上來看，加盟主是很難去叫總公司做點什麼，甚至是要賠償。
在契約之外，唯一可能的說法只有「總公司沒處理、不澄清」，侵害了加盟店的權利（生意）。 要問我的話，我也覺得總公司處理得很爛（說自己不知情、說不是臺灣總公司寫的），但要說這樣就要負擔賠償責任，可能還有一段距離。舉例來說，目前的損害是多少，可能還不知道，要過一兩個月才知道抵制對臺灣一芳產生的影響；其次，是要證明總公司有故意或過失，但總公司今天也是發出的聲明來處理（雖然還是很爛：https://today.line.me/tw/v2/article/qP8yK2） 雖然沒有加分，但至少也沒有明顯扣分。
從這個事件其實也可以看出加盟創業的風險，你雖然賺到了人家的商標、人家的商品甚至技術，但在契約期間（甚至結束後的短期內），你都是仰人鼻息，人家要什麼你都得接受；人家做了什麼，你大概也得照單全收。 臺灣一芳的加盟店就是衰，誰叫你們的加盟主跑去中國做生意，拿人手短又吃人嘴軟。
只能說還好我很少喝一芳，至少現在不會有戒斷症候群．．．