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家長必讀：揭露托育中心行業漏洞，守護孩子的安全與權益

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-08-13更新 2026-03-13
雷皓明律師
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這是最近一則很發燒的新聞，不知道你有沒有注意到。 一般民眾對業者所提供的服務，往往只能選擇服務的內容，但對於業者服務的品質優劣，往往只能被動接受，甚至很難會知道業者在我們無法注意的地方，有沒有規避法規、詐欺消費者的行為。當然，這則事件的背後可能涉及很多政府管理的措施和方針，或許你可能不知道，你其實也有辦法可以避免。

【安親托育中心，是有法可管的】

在現代社會中，雙薪家庭幾乎是常態，學齡前孩童的托育就變成了很重要的問題，而過去對於托嬰中心的管理一直都不是很妥善，在供不應求的狀況下，常常會發生如新聞所報導的類似事件，要如何避免就是家長們所應重視的課題。

因此，內政部於去年6月修正通過幼兒教育及照顧法，強化了對幼兒園違法行為的限制。其中，為了有效減緩幼兒園超收問題，不僅增設罰則，並規定幼兒的父母或監護人於知悉幼兒園有超收情況的30日內，以書面通知幼兒園終止契約，幼兒園須返還父母或監護人所收取費用；如園方沒有依規定返還費用，主管機關可以另處以罰鍰。

另外，各地區的自治法規也設有規範，像「臺北市兒童福利機構設置標準與設立自治條例」針對「師生比例」就有特別規定，依照學童的年紀不同，設有1比5至1比20不等的師生比例限制（嚴格來說是保育人員，不是老師）。 如果有違反，主管機關必須要求園方限期改善，如果沒有按照期限改善，主管機關可以下令停辦業務。

因此，家長們除了可以依照情、理請求托育中心改善，更可以依法要求托育中心善盡照顧的職責。

【簽訂合約時，不妨以托嬰中心托育契約範本為參考】

常常在事情發生之後才知道業者有違法的事實，然而，在書面的契約中，業者的定型化契約常常設計有可以使業者規避責任的條款，使我們沒有可以監督業者的方式，或是對業者咎責的途徑，使很多家長甚至小孩喪失應有的保障。而在各地方的社會局網站有契約參考範例，可以上網查詢。 （例如衛福部也有：https://reurl.cc/4QA7m3）

一般而言簽約時需要注意，契約中必須約定雙方的權利、義務和責任；在違約部分，違約金、損害賠償範圍及方法也都是重要的事項。

【業者如有違法，構成債務不履行事由，應負起損害賠償的責任】

將孩子委託給托嬰中心或是幼兒園照顧，並簽訂契約後，雙方即應負擔契約責任，而應以完善的方式履行契約內容。因此，業者如果有違法的事由，傷害到孩子或造成其他損害，而無法完成契約的約定，在法律上就是債務不履行，家長當然可以依契約條款或是民法相關的規定，向業者請求損害賠償。

孩子的安全除了交給社會行政機構嚴格稽查之外，家長也可以透過自己的方式約束業者，提升照護品質與降低風險因素，讓孩童們都能健康快樂的成長。

新聞來源 ：https://reurl.cc/pLzjmQ

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