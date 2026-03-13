家長必讀：揭露托育中心行業漏洞，守護孩子的安全與權益

【安親托育中心，是有法可管的】

在現代社會中，雙薪家庭幾乎是常態，學齡前孩童的托育就變成了很重要的問題，而過去對於托嬰中心的管理一直都不是很妥善，在供不應求的狀況下，常常會發生如新聞所報導的類似事件，要如何避免就是家長們所應重視的課題。

因此，內政部於去年6月修正通過幼兒教育及照顧法，強化了對幼兒園違法行為的限制。其中，為了有效減緩幼兒園超收問題，不僅增設罰則，並規定幼兒的父母或監護人於知悉幼兒園有超收情況的30日內，以書面通知幼兒園終止契約，幼兒園須返還父母或監護人所收取費用；如園方沒有依規定返還費用，主管機關可以另處以罰鍰。

另外，各地區的自治法規也設有規範，像「臺北市兒童福利機構設置標準與設立自治條例」針對「師生比例」就有特別規定，依照學童的年紀不同，設有1比5至1比20不等的師生比例限制（嚴格來說是保育人員，不是老師）。 如果有違反，主管機關必須要求園方限期改善，如果沒有按照期限改善，主管機關可以下令停辦業務。

因此，家長們除了可以依照情、理請求托育中心改善，更可以依法要求托育中心善盡照顧的職責。