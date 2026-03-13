失靈的政府：罷工背後的尊嚴呼喚

【更何況，依法不能為了「政治」而罷工】

不論你／妳支持的是統一、獨立、送中或反送中，臺灣是個擁有言論自由的國家，你想要去示威抗議都沒有人能阻擋你。 但，法律允許「罷工」，是為了保障勞工的權益，也就是你的薪資、工作環境、放假或其他勞動條件，這是「勞工v.s雇主」的權利保障，並不包含「勞工v.s政府」。

以臺灣的勞資爭議處理法為例，罷工只是「一種」處理勞資糾紛的爭議行為，既然如此，就也只能用來處理「勞資爭議」。

今天香港醫院的醫護人員用罷工來表達政治訴求，可能就不在法律的允許之內，是一種違法罷工，如果雇主想要因此追究勞工的責任，甚至解雇，這些醫護人員在法律上也不能說什麼。

醫護人員發動罷工，一方面是因為示威者眼球遭警方射擊致永久失明的個案，一方面也是因為警方、政府在近日的行動直接侵害醫院的運行、進行不法蒐證。

罷工確實會影響到他人，可是政治早就在每分每秒都在影響我們，說「現在」是和平的，只是一種逃避現實的行為。在這個洪流當中，沒有人是中立的，因為沉默也是一種選擇。當人民不得不用違法的方式來表達意見、追求溝通的時候，我覺得那就是政府、制度已經失靈。一個已經失靈的政府與體制，即便現在是和平的，又怎麼可能會有未來呢？