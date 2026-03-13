離婚協議的證人重要性：為何一個小步驟影響婚姻結局？

【證人沒這樣做，離婚居然會無效？！】
你知道，如果離婚協議時證人沒有找好，前夫都有可能變成現任嗎？ 根據民法第1050條規定，夫妻協議離婚時，戶政機關只作形式審查，看到離婚協議書上有夫妻雙方簽名、二位以上離婚證人簽名，就會做離婚登記。但是登記後，如果有一方後悔，上法院說證人有問題，離婚可能就會無效！
【誰可以當離婚證人？】
其實，民法上對於離婚證人的資格並沒有嚴格規定，你想找具有法律專業的律師當證人，那是很好，但就算證人和夫妻雙方不認識，也沒有關係。唯一的資格限制是「必須是有健全智識且年滿20歲的成年人」，或是「未滿20歲但已結婚的未成年人」。因此，只要你不找單身的小孩子當證人，基本上都不會出問題。
但證人的重點是，證人必須「可以確定夫妻離婚的真實意思」，也就是證人要知道雙方都是真的很想離婚，而不能只聽單方想離婚的意見。 （參考最高法院87年度台上字1706號民事判決）
舉例來說，A、B想要離婚，找了兩位證人來簽名。如果兩位證人都有從A、B口中同時或分別聽過要辦理協議離婚的意願，那麼兩位證人就都是有效證人。 反過來說，如果兩位證人只有從A那邊聽聞離婚的意願，但從來沒聽過B說想要辦理離婚的話，這兩位證人就會變成無效證人，協議離婚可能就會因此無效。
至於為什麼離婚需要證人？ 離婚是人生大事，兩位離婚證人的規定，在於要確認夫妻雙方不是耍脾氣鬧情緒，而且是真心要結束這段婚姻，而且過程中沒有被威脅、強迫或詐欺，確保婚姻關係能夠穩定且不受外力介入。
【離婚證人要做什麼？】
證人要證明夫妻雙方真的都想離婚，所以必須「見證、親自看見或聽見」夫妻雙方都有離婚意願，並在離婚協議書上「簽名」。��如果只是依單方的說詞、沒有向他方求證的狀況下就簽名，並不符合民法規定的要件。如果發生這種情況，夫或妻都可以提起確認離婚無效之訴，因此一定要小心。
話雖如此，證人也不用在夫妻吵離婚或協議離婚的時候全程在場，法律並沒有要求證人要當電燈泡或在場尷尬，證人只要在夫妻申請戶籍登記以前在離婚協議書上簽名就可以了。 （參考最高法院85年度台上字243號民事判決）
舉例來說，A、B在某日深夜吵離婚，當場寫好離婚協議書，A、B不用找證人來參與吵架或是談判過程，可以另外找一天請兩位證人來幫忙，告訴他們自己想要離婚，請他們在離婚協議書上簽名就可以了。
離婚證人資格簡單，找親戚、朋友或路人當證人都可以；如果出於考量不想找他人幫忙，在戶政事務所請現場人員幫忙也是一個辦法。
坊間也有不少職業離婚證人可以幫忙，但要注意的是，如果之後打訴訟，可能比較難找到該名證人出庭作證，找親友或律師擔任離婚證人還是比較有保障，也能降低法院判定離婚無效的風險。
協議離婚的證人只是一個簡單的程序，但這個小小的步驟就有可能影響離婚效力，一定要小心。 想想你已經離婚多年，某一天前夫／前妻卻突然跑來喊你一聲「老公、老婆」，那已經不是雞皮疙瘩，是可怕！