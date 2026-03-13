離婚協議的證人重要性：為何一個小步驟影響婚姻結局？

【誰可以當離婚證人？】

其實，民法上對於離婚證人的資格並沒有嚴格規定，你想找具有法律專業的律師當證人，那是很好，但就算證人和夫妻雙方不認識，也沒有關係。唯一的資格限制是「必須是有健全智識且年滿20歲的成年人」，或是「未滿20歲但已結婚的未成年人」。因此，只要你不找單身的小孩子當證人，基本上都不會出問題。

但證人的重點是，證人必須「可以確定夫妻離婚的真實意思」，也就是證人要知道雙方都是真的很想離婚，而不能只聽單方想離婚的意見。 （參考最高法院87年度台上字1706號民事判決）

舉例來說，A、B想要離婚，找了兩位證人來簽名。如果兩位證人都有從A、B口中同時或分別聽過要辦理協議離婚的意願，那麼兩位證人就都是有效證人。 反過來說，如果兩位證人只有從A那邊聽聞離婚的意願，但從來沒聽過B說想要辦理離婚的話，這兩位證人就會變成無效證人，協議離婚可能就會因此無效。

至於為什麼離婚需要證人？ 離婚是人生大事，兩位離婚證人的規定，在於要確認夫妻雙方不是耍脾氣鬧情緒，而且是真心要結束這段婚姻，而且過程中沒有被威脅、強迫或詐欺，確保婚姻關係能夠穩定且不受外力介入。