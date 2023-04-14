就是要對決！言論自由VS誹謗罪.

【本案：我只是一個火車乘客…】

雖然這些火車乘客被無端汙衊成共犯，造成他們受到了莫名的騷擾，但是記者若主張自己已經有向上傳照片的網友確認過是真的、而且邊坡上的人很有可能是工人，所以記者相信乘客就是共犯之一，似乎就不會成立誹謗罪。然而我們也知道台灣新聞雖然享受著偌大的新聞自由，即使有越來越多的記者努力做好的報導，我們主流媒體新聞的品質似乎每況愈下，搶快搶多搶收視率，我們應該要重新思考誹謗罪在新聞自由當中的定位，若誹謗罪在實務上發揮不了作用，立法者也許考慮廢除；若仍希望誹謗罪發揮作用，司法則應該更縝密的檢視記者的「查證義務」，督促新聞界更善盡媒體之責。