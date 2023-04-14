就是要對決！言論自由VS誹謗罪.

【我只是一個火車乘客】
發生在清明連假的太魯閣號事件讓許多人都身心受創，事發當下有許多倖存的乘客也協助蒐集現場的照片，包括拍攝在邊坡上走動的人，深怕有嫌疑犯成了漏網之魚。俗話說吃快弄破碗，忙中必有錯（？），有少數乘客逃命逃到邊坡上，被拍到後傳到網路上，接著媒體、網友也開始報導和轉傳，這些乘客被誤作是共犯之一，並受到無端騷擾，這樣的行為在刑法上會有什麼問題呢？
【大法官解釋第509號：關於誹謗罪（刑法第310條）】
經歷過戒嚴時期的台灣，過去的言論自由受到極大的限制，另外也由於言論自由有自我實現、追求真理、監督政府等功能，大法官一向認為言論自由應該受到最大程度的保障。在釋字509號中，大法官處理了誹謗罪的規定是否違憲的問題，大法官解釋了誹謗罪第3項前段「對於所誹謗之事，能證明其為『真實』者，不罰。」的「真實」之意。 這邊的「真實」，除了指客觀上這件事情是真的之外，也包含了根據行為人有的資料，行為人進而判定為「真實」的「真實」。舉例來說：P公開踢爆T總統沒有博士學歷卻說自己有，是根據其向T總統的博士學位母校求證後、自己查詢T的博士論文、詢問T友人等等所得之資訊，綜合判斷下而認為T是假博士，則法院可能就會認為P是根據所得資訊而確信T為假博士，而不成立誹謗罪。
【法院中的記者：假新聞會成立誹謗罪嗎？】
雖然我們都知道現在假新聞猖獗、不少記者直接抄臉書、PTT或未經查證就直接發新聞，但經過我們一番在判決書系統中的大搜特搜，其實法院十分重視新聞自由，記者成立誹謗罪的案件並不多，好像怕一判記者誹謗罪，好不容易爭取而來的言論自由就會立刻倒退30年，因此記者發布新聞的「查證義務」並不嚴格。
【本案：我只是一個火車乘客…】
雖然這些火車乘客被無端汙衊成共犯，造成他們受到了莫名的騷擾，但是記者若主張自己已經有向上傳照片的網友確認過是真的、而且邊坡上的人很有可能是工人，所以記者相信乘客就是共犯之一，似乎就不會成立誹謗罪。然而我們也知道台灣新聞雖然享受著偌大的新聞自由，即使有越來越多的記者努力做好的報導，我們主流媒體新聞的品質似乎每況愈下，搶快搶多搶收視率，我們應該要重新思考誹謗罪在新聞自由當中的定位，若誹謗罪在實務上發揮不了作用，立法者也許考慮廢除；若仍希望誹謗罪發揮作用，司法則應該更縝密的檢視記者的「查證義務」，督促新聞界更善盡媒體之責。