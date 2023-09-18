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人氣拉麵店「鬼金棒」在2月時在臉書專業發文，宣布在萬物齊漲的情況下，最晚4、5月將調漲商品價格，不料在3月時收到公平交易委員會（以下簡稱：公平會）來函，要派員前往現場進行稽查，並請鬼金棒提供相關說明及資料。
收到函文，鬼金棒老闆發文喊冤，不懂為何原料、人事等相關成本飛漲，漲價還要受公平會調查。究竟公平會要調查什麼呢？「漲價」會違法嗎？
飼養的比特犬攻擊人的事件，時有所聞，近期更有一起媽媽獨留三歲小孩，而小孩到了鄰居家門口遭鄰居所養的比特犬咬傷致死的悲劇，引起各界譁然。網上不乏探討飼主及媽媽可能要負的責任，都值得我們了解及作為前車之鑑，而這個事件備受爭議的其中一點是，鄰居已將飼養的比特犬栓在家門口，如此還是有責任嗎？這篇我們就要更進一步說明動保法規定的飼主責任場所範圍！
在屏東有一比特犬咬死三歲小孩，當時因為母親要出門買晚餐（據新聞報導來回不超過15分鐘）而讓孩子在家，不料孩子卻在母親外出時靠近鄰居飼養的比特犬而遭咬死。事發之後網路上掀起正反方論戰，有的責怪飼主沒有配合動保法以及具攻擊性寵物出入公共場所應注意事項為比特犬戴上口罩、繫牽繩等等；而另外一邊則是怪為什麼媽媽讓孩子單獨在家，因為媽媽的疏忽，也應該為這場悲劇負責。
雙薪家庭的小黃夫婦，孩子最近剛出生��，如果兩人都去上班的話，就沒有人照顧孩子了，除此之外也想要在孩子長大的過程多多陪伴孩子，兩人討論後，不知道可不可以由其中一個人向公司申請留職停薪，在家照顧孩子？
而小林是一個剛出社會工作三年的年輕上班族，最近覺得如果未來的事業要有所突破，就應該要再繼續提升自己，因此打算到日本念書，期望學成歸國後，可以進入公司的日本商業部門，有這個志向的小林也可以跟公司申請留職停薪嗎？
在地小、人口多、車子也多的台灣，車禍是很多人每天上下班都會看到的景象、也是多數人都遇過的事情，車禍當中有時候可能會造成一方或雙方受傷，並對他方提起過失傷害的刑事告訴以及請求民事賠償，此時就有可能會遇到刑事訴訟中附帶民事訴訟（簡稱刑附民）的問題。
身為原住民的老林，這天準備去一家遠近馳名的餐廳用餐。到了店門口，赫然看到店家的牆上貼了一個公告「為了維護用餐環境，以下人等不得在本餐廳用餐：原住民、帶寵物的人、12歲以下小朋友，此外女性用餐打八折。」老林不理會公告，逕自走進餐廳找了一個位子坐下，不料剛坐下不久，老闆就走到老林桌邊，指著老林的臉說道：「你那麼黑，肯定是原住民，請你出去，本店不賣你！」邊說還邊比出請老林離開的手勢，老林氣憤地走出餐廳，心裡滿不是滋味，心想遭遇這種歧視及侮辱，有什麼辦法可以伸張內心的憤怒跟保護自己呢？
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