「拒絕客人！」律師告訴你店家拒賣的法律觀點

身為原住民的老林，這天準備去一家遠近馳名的餐廳用餐。到了店門口，赫然看到店家的牆上貼了一個公告「為了維護用餐環境，以下人等不得在本餐廳用餐：原住民、帶寵物的人、12歲以下小朋友，此外女性用餐打八折。」老林不理會公告，逕自走進餐廳找了一個位子坐下，不料剛坐下不久，老闆就走到老林桌邊，指著老林的臉說道：「你那麼黑，肯定是原住民，請你出去，本店不賣你！」邊說還邊比出請老林離開的手勢，老林氣憤地走出餐廳，心裡滿不是滋味，心想遭遇這種歧視及侮辱，有什麼辦法可以伸張內心的憤怒跟保護自己呢？

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