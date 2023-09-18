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年邁的阿吉想說在離開人世前，找一個可以信賴的人照顧長年陪伴他的鸚鵡啾啾，並且要把多年的積蓄，當作照顧啾啾的花費，全部都給照顧啾啾的人。但阿吉又擔心自己識人不明，在自己死後，拿到錢的人會不好好照顧啾啾，自己也沒有什麼辦法，除此之外也擔心子女們想要爭這筆自己想給啾啾的錢。
苦惱的阿吉究竟該怎麼做？
贈與是一種單純的嘉惠行為，所以立法者讓贈與人擁有比較多的權限，似乎可以理解，不過將撤銷的要件訂的如此寬鬆，讓有些長年穩定的法律關係一夕間產生變化，是否妥適也值得讓人深思。
最近發生多起只因為小小的行車糾紛，對方就怒氣衝衝拿起球棒下車的案例，當對方拿著球棒走到我們前面，我們可以先下手為強攻擊對方嗎？還是要對方已經打到我們了，我們才能反擊呢？反擊的程度又到哪裡，才不會反而被對方告呢？以下舉例來說分明。
日前新聞報導有一名女子因為太過思念去世的丈夫，在某次不小心沾到丈夫的骨灰，因為捨不得拍掉骨灰於是便把骨灰吃進去後，每天都必定會吃掉一些些丈夫的骨灰以安慰思念之情。也許聽起來像是鄉野怪談，吃骨灰，會有問題嗎？
吃飯皇帝大，吃美食是我們在忙碌生活中喘息的小確幸，那要如何知道哪裡有美食呢？米其林指南是廣為人知的餐飲評論權威，許多民眾會參考它，尋找卓越烹調的美食，但餐廳可以拒絕被它評論嗎？日前就有A餐廳不希望被米其林指南評論，進而要求評論員不能入內用餐，而將該指南告上法院，讓我們來看看法院怎麼說。
籃球，刺激又熱血，早已是各年齡層熱愛的運動，但最近在新北市板橋區一處公園的籃球場，一位打籃球的少年使用街頭籃球「背後傳球」失敗，球正好滾到沒有圍籬的縫隙，一路滾到馬路而使行經的騎士摔倒而受傷。
經由法院認定，少年的傳球動作是「不正當的傳球行為」，因此需要負擔民法上的「侵權行為責任」，對受傷的機車騎士，負損害賠償責任。
這個判決使籃球人，人心煌煌，擔心不小心傳球就會需要負擔高額的賠償。但究竟在哪裡打球，怎麼樣打球，球滾出場讓經過的人受傷，需要負責任呢？
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