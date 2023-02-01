秘密客退散！餐廳能不能拒絕被評論？律師告訴你.

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吃飯皇帝大，吃美食是我們在忙碌生活中喘息的小確幸，那要如何知道哪裡有美食呢？米其林指南是廣為人知的餐飲評論權威，許多民眾會參考它，尋找卓越烹調的美食，但餐廳可以拒絕被它評論嗎？日前就有A餐廳不希望被米其林指南評論，進而要求評論員不能入內用餐，而將該指南告上法院，讓我們來看看法院怎麼說。

【民以食為天 餐廳能不能拒絕被評論？】 吃飯皇帝大，吃美食是我們在忙碌生活中喘息的小確幸，那要如何知道哪裡有美食呢？米其林指南是廣為人知的餐飲評論權威，許多民眾會參考它，尋找卓越烹調的美食，但餐廳可以拒絕被它評論嗎？日前就有A餐廳不希望被米其林指南評論，進而要求評論員不能入內用餐，而將該指南告上法院，讓我們來看看法院怎麼說。 【米其林指南不會侵害A餐廳的名譽權】 法院認為米其林指南並不會侵害A餐廳的名譽權，因為米其林指南的評論方式是用正面的詞彙描述，並簡短介紹餐廳優點與特色，並不會使用負面偏激的用語，而且即使沒有被評論，有些消費者可能會反面解釋為餐廳不好吃，但因為米其林指南是對可受公評之事善意評論，而不具違法性，不屬於不法�侵害行為，所以不管米其林指南是否將A餐廳納入推薦，都難以認為會對A餐廳的名譽權造成損害。 【當A餐廳的締約自由與米其林指南的言論自由衝突時，要如何取捨？】 有一派人認為A餐廳的締約自由應該優先，因為締約自由包含與誰締約的自由，A餐廳可以自由決定要不要跟評論員締約，而且像是保密條款，就是以契約來限制言論自由的例子，所以A餐廳用締約自由，透過不讓評論員入內用餐，來限制米其林指南的言論自由是合理的。 另外一派人認為米其林指南的言論自由與A餐廳的締約自由相比，言論自由較值得保護，因為言論自由是人民的基本權利，有促進民主政治發展，實現多元社會價值的功能，對於自願進入公眾領域的公眾人物，個人名譽對言論自由應為較高程度之退讓，所以A餐廳不能主張締約自由，而限制評論員入內用餐(99台上792參照) 【法院認為A餐廳禁止評論員用餐的請求為權力濫用，不予准許】 法院認為締約自由包含邀約自由與承諾自由，任何人都可以自由決定要與誰締約，且用餐者的身分，依民法第88條第2項規定來看，也是交易上重要之點之一，但以本案的情況，A餐廳事前申請拒絕評論員入內用餐，讓米其林指南無法蒐集資料與品嘗餐點，是為了不讓米其林指南有機會刊登A餐廳的評論，限制米其林指南的言論自由，也限制評論員提出用餐邀約的自由。 民法148條規定「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」上述行為正是以損害他人為主要目的，屬於權力濫用，法院不准許A餐廳禁止評論員到A餐廳用餐的請求。 【或許也可以區分言論自由類型來思考，不同言論有不同的保障標準】 我們認為或許也可以將言論自由區分為一般言論與商業言論，而有不同的保障標準，依釋字414號，有關言論自由的保障，依其性質而有不同之保護範疇及限制之準則，對於政治、學術、宗教等言論應給予較高的保障，但非關公意形成、真理發現或信仰表達之商業言論，不能與其他言論自由之保障等量齊觀。如果以這個角度來思考，米其林指南是否是商業言論？如果是，雖然商業言論較不受到保障，但A餐廳可以事前地限制評論員入內嗎？各位認為呢？ 新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/6281720