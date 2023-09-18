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第 559–564 篇，共 612 篇
12歲的小美在校產生人際關係問題後，轉而投入傳說對決的虛擬環境中，試圖逃避現實的困境，在遊戲的世界裡遇到14歲的小明，兩人在遊戲的過程中產生情愫，開啟了網戀，一開始都很美好讓小美沈浸在粉紅泡泡中，直到某一天，小明向他要求拍攝上空照，被愛情沖昏腦的小美答應了，但小明卻軟土深掘想要下體的私密照，��小美拒絕便情緒勒索表示「如果不答應，就把小美上空照傳給其他人看」，小美懼怕下傳送了下體私密照給小明。事後，小美父母發現小美變得沈默寡言，進一步了解後，發現小明的惡行便報警處理。
這半年來，一齣齣律政相關的韓劇席捲全台，從年初的「少年法庭」到最近的「非常律師禹英禑」都讓觀眾看得目不轉睛，也一窺韓國的法律體系與台灣的異同，就讓我們以「少年法庭」為引，來看看台灣的少年犯罪如何處理。
日前禾馨集團被檢察官起訴，原因是因為協助產婦以不實理由申請保險理賠，讓產婦可以因為生小孩而多領許多不該領到的保險金。禾馨將一些不受保險理賠的項目，如：醫美、新生兒健檢等項目都開在手術費、術後止痛等項目，讓產婦可獲得理賠。因為禾馨有提供這樣的「服務」，許多產婦都慕名而來，在產婦同意、禾馨幫忙的情況下，讓禾馨有更多的生意，產婦也可以藉此拿到理賠。
暑假期間，與家人朋友在炎炎夏日到遊樂園玩刺激的遊樂設施，留下美好回憶，是一個不錯的夏日行程。但遊樂園中，有的設施是又高又快，刺激危險。2月時就有一名女子，在搭完刺激的大怒神後頭暈嘔吐，送醫後死亡，醫院研判死因是腦內出血。發生這種遺憾，家屬傷心欲絕，找上遊樂園，要求遊樂園負責。但真的有辦法讓遊樂園負責或是賠錢嗎？
日前有一名飼主愛犬送到寵物美容店美容時，在其他顧客開門的時候衝了出去被車子撞到過世了，該名飼主事後有獲得財物損失的賠償，但請求精神慰撫金的部分則是遭到法官駁回。到底寵物過世，可不可以向造成寵物死亡的人請求精神上的慰撫金呢？
婚姻當中有時不得不走向末路，為彼此求個解脫；但有時也會遇到一方想走、一方卻想留的窘境，導致沒有雙向的愛的婚姻還僵在那裡動彈不得。如果想走的那一方，偏偏又是錯的比較多、全錯的那方，還可以說自己想走？想離婚嗎？舉例來說，已經在婚姻外與他人發生性行為的妻子或丈夫，可以提離婚嗎？
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