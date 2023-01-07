這家診所涉詐保！產婦可能無法全身而退！.

【生小孩順便賺保險理賠？】
日前禾馨集團被檢察官起訴，原因是因為協助產婦以不實理由申請保險理賠，讓產婦可以因為生小孩而多領許多不該領到的保險金。禾馨將一些不受保險理賠的項目，如：醫美、新生兒健檢等項目都開在手術費、術後止痛等項目，讓產婦可獲得理賠。因為禾馨有提供這樣的「服務」，許多產婦都慕名而來，在產婦同意、禾馨幫忙的情況下，讓禾馨有更多的生意，產婦也可以藉此拿到理賠。
【禾馨可能犯下「業務登載不實」罪】
禾馨如藉由開立與事實不符的診斷書或收據為手段讓產婦可以跟保險公司申請不該拿到的理賠，這樣的行為可能犯下刑法第215條「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書」規定的業務登載不實罪，而第215條後段的「足以生損害」指的是，只需要他人有受損害之虞即可，不要求有一個「實際損害」的結果。禾馨開不實收據給產婦時，確實已經有讓保險公司受損之虞（畢竟常理來看產婦下一步一定是拿去理賠，不然幹嘛申請假收據），所以禾馨與產婦的行為會構成業務登載不實罪。刑法第216條另有規定行使前述的不實文書的「行使業務登載不實罪」，產婦故意拿不實診斷書或收據去申請保險理賠，即會成立本條。
【生小孩已經夠麻煩了，產婦還有可能不能全身而退！】
根據前面的分析，產婦其實是知道也希望禾馨利用開立不實診斷書或收據的方式協助產婦進行理賠，因此產婦和禾馨可能會一起成立前面業務登載不實罪、行使業務登載不實罪及加重詐欺罪的共同正犯（共同正犯，白話來說，就是一起做壞事的人）！生小孩很辛苦也很痛苦，但是卻因為一時貪心，現在卻必須面對檢察官的起訴，可說是得不償失！
🎸新聞來源：https://tw.news.yahoo.com/禾馨集團-5-診所涉詐保-營運長林思宏、-5-醫師等逾百人遭訴-021454852.html