這家診所涉詐保！產婦可能無法全身而退！.

【禾馨可能犯下「業務登載不實」罪】

禾馨如藉由開立與事實不符的診斷書或收據為手段讓產婦可以跟保險公司申請不該拿到的理賠，這樣的行為可能犯下刑法第215條「從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書」規定的業務登載不實罪，而第215條後段的「足以生損害」指的是，只需要他人有受損害之虞即可，不要求有一個「實際損害」的結果。禾馨開不實收據給產婦時，確實已經有讓保險公司受損之虞（畢竟常理來看產婦下一步一定是拿去理賠，不然幹嘛申請假收據），所以禾馨與產婦的行為會構成業務登載不實罪。刑法第216條另有規定行使前述的不實文書的「行使業務登載不實罪」，產婦故意拿不實診斷書或收據去申請保險理賠，即會成立本條。