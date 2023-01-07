韓流來襲！台、韓少年事件處理流程，律師報乎你知！.

【將非行少年拉離泥淖，少年法庭角色至關重要】

在「少年法庭」第一集中，未滿十四歲的少年嫌疑犯白承友向警察自首，表示「我殺了人」，並拿出犯案工具，沈法官在訊問過程中卻發現人不是承友殺的，他只是想仗著自己未滿十四歲，能夠免除刑事責任，而自首，其實背後還藏著第三個人，也是真正的殺人兇手睿恩，於是沈法官到網咖中想要將睿恩帶回，沒想到睿恩卻趁機脫逃了，兩人在街頭一陣追逐後，沈法官才成功的將睿恩帶回調查室��，並由沈法官於深夜訊問睿恩。 在台灣的少年事件處理程序中，少年調查官與少年保護官分別負責調查、蒐集關於少年保護事件之資料及掌理由少年保護官執行之保護處分，並服從法官的監督，是除了法官外，在少年事件處理程序中不可或缺的角色，比較不像「少年法庭」中，由沈法官一個人處理，當然這也有可能是為了戲劇效果所做的安排。 不管是在台灣或是韓國，許多非行少年都有深切的無奈，家庭或學校等環境對非行少年來說也許不是避風港，而是無法掙脫的泥淖，透過少年法庭等國家力量介入，如黑暗中的光亮，成為將他們拉離的援手，達成少事法保障少年健全之自我成長的立法目的，是至關重要的事。

🎸圖片來源:少年法庭