韓流來襲！台、韓少年事件處理流程，律師報乎你知！.

【從韓劇「少年法庭」窺探台灣少年事件處理流程】
這半年來，一齣齣律政相關的韓劇席捲全台，從年初的「少年法庭」到最近的「非常律師禹英禑」都讓觀眾看得目不轉睛，也一窺韓國的法律體系與台灣的異同，就讓我們以「少年法庭」為引，來看看台灣的少年犯罪如何處理。
【少年事件處理法以矯正而非懲罰為目的】
依「少年法庭」劇情，韓國的少年保護庭可以選任輔佐人出席，檢察官無須到庭，由少年法官親自訊問疑犯，並做成保護處分，之後並須確認少年犯在矯治環境中適應情形，確認是否有逃跑之虞或再犯可能性，有賴負責法官持續管理與監督。因為韓國「少年法」的立法意旨是為了改善反社會少年的周邊環境與矯正其品行，以及幫助他們健全成長，因此持續地管理與監督也是法官的職責。
台灣也有「少年事件處理法」，專門處理12歲以上18歲未滿之人觸犯刑罰法律的行為或觸犯刑罰法律可能性極高的曝險行為，依少事法第1條規定，本法是為保障少年健全之自我成長，調整其成長環境，並矯治其性格而制定，與韓國少年法一樣，並非以懲罰為目的。
【少年調��查官先進行審前調查，之後法院再踐行調查與審理程序】
在實行上，少年法院接受移送、報告或請求之事件後，會先由少年調查官進行審前調查，調查、蒐集少年保護事件資料，從少年為什麼會犯罪、品格、經歷、身心狀況、家庭情形、社會環境、教育程度等都是調查的重點，並做成附具建議的調查報告，建議少年法庭法官如何處理。(少事法19條第一項參照) 。 之後法官會開庭調查，訊問少年及其法定代理人年籍、住居所，有無非行等，如果14歲以上少年犯最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，例如：殺人、強盜、海盜、擄人勒贖等罪，或是少年法院依調查之結果，認犯罪情節重大，參酌其品行、性格、經歷等情狀，以受刑事處分為適當者，就會裁定移送給檢察官偵辦，不會再由少年法院審理，12歲以上未滿14歲少年，則還是由少年法庭審理。(少事法27條參照) 之後由法院決定是否要開始審理，或是因為情節輕微不付審理，直接轉介輔導、交付家長或告誡等，開始審理後可以交付保護處分，以訓誡(並得予以假日生活輔導)、交付保護管束或是交付安置於適當之福利或教養機構輔導等，由少年保護官來接手。
【將非行少年拉離泥淖，少年法庭角色至關重要】
在「少年法庭」第一集中，未滿十四歲的少年嫌疑犯白承友向警察自首，表示「我殺了人」，並拿出犯案工具，沈法官在訊問過程中卻發現人不是承友殺的，他只是想仗著自己未滿十四歲，能夠免除刑事責任，而自首，其實背後還藏著第三個人，也是真正的殺人兇手睿恩，於是沈法官到網咖中想要將睿恩帶回，沒想到睿恩卻趁機脫逃了，兩人在街頭一陣追逐後，沈法官才成功的將睿恩帶回調查室��，並由沈法官於深夜訊問睿恩。 在台灣的少年事件處理程序中，少年調查官與少年保護官分別負責調查、蒐集關於少年保護事件之資料及掌理由少年保護官執行之保護處分，並服從法官的監督，是除了法官外，在少年事件處理程序中不可或缺的角色，比較不像「少年法庭」中，由沈法官一個人處理，當然這也有可能是為了戲劇效果所做的安排。 不管是在台灣或是韓國，許多非行少年都有深切的無奈，家庭或學校等環境對非行少年來說也許不是避風港，而是無法掙脫的泥淖，透過少年法庭等國家力量介入，如黑暗中的光亮，成為將他們拉離的援手，達成少事法保障少年健全之自我成長的立法目的，是至關重要的事。
🎸圖片來源:少年法庭