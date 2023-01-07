想當「現代陳世美」甘五摳零？律師這樣說...除非符合這「一條件」.

【犯錯的人，可不可以說不愛了？】
婚姻當中有時不得不走向末路，為彼此求個解脫；但有時也會遇到一方想走、一方卻想留的窘境，導致沒有雙向的愛的婚姻還僵在那裡動彈不得。如果想走的那一方，偏偏又是錯的比較多、全錯的那方，還可以說自己想走？想離婚嗎？舉例來說，已經在婚姻外與他人發生性行為的妻子或丈夫，可以提離婚嗎？
【離婚：破綻主義】
破綻主義的想法來自近代歐洲法制，顧名思義就是只要婚姻當中有破綻到已經無法維持婚姻，就可以離婚。破綻主義又分為「積極破綻主義」和「消極破綻主義」。這兩者破綻主義又差在哪邊呢？在「積極破綻主義」當中，不會去管到底誰錯得多誰錯的少、哪方有無過失、何種過失，只要婚姻不能維持就掰掰，舉例來說，外遇的那方也可以回家說不愛了想離婚！然而在「消極破綻主義」中，則是必須要錯的比較少的那方才可以提出離婚的要求，錯得多的那方並不能提離婚。
【那台灣是哪種呢？】
嗯⋯⋯這個問題並不能一概而論。因為在我國通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法（下稱748施行法）》後，我國在異性婚姻和同性婚姻上有兩套處理模式。 若是異性婚姻，依照民法第1052條第2項概括離婚事由的但書規定「⋯⋯但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」，此為「消極破綻主義」，犯錯的那一方是要負責的那一方，據此，犯錯的那方就不可以說想要離婚，只有沒錯的那方才可以說要離。 但是如果是同性婚姻，可就不同了！根據《748施行法》第17第2項的概括終止關係事由「⋯⋯雙方當事人之一方得請求終止之」，依照本項規定，若為同性伴侶，則任何一方都可以提出想要結束關係，不論自己是不是犯了錯。
【錯的人就不可以想要離開嗎？】
目前我國法制上，在同性伴侶以及異性伴侶的離婚概括事由上出現了分歧。在立法論上，這似乎屬於立法者的立法自由（也就是說，立法者本來就可以根據不同規範對象而有不同的規範）；但是否大家也會有和小編我一樣的疑問：為什麼同性和異性要做不同的處理呢？而且，就算是一方錯的比較多，那麼讓本來就想離開的人（犯錯的那方）不能離開，必得等他方開口說想結束才可以結束，又好到了誰呢？身為讀者的你又怎麼想呢？犯錯的人有無權利說不愛了？