想當「現代陳世美」甘五摳零？律師這樣說...除非符合這「一條件」.

【錯的人就不可以想要離開嗎？】

目前我國法制上，在同性伴侶以及異性伴侶的離婚概括事由上出現了分歧。在立法論上，這似乎屬於立法者的立法自由（也就是說，立法者本來就可以根據不同規範對象而有不同的規範）；但是否大家也會有和小編我一樣的疑問：為什麼同性和異性要做不同的處理呢？而且，就算是一方錯的比較多，那麼讓本來就想離開的人（犯錯的那方）不能離開，必得等他方開口說想結束才可以結束，又好到了誰呢？身為讀者的你又怎麼想呢？犯錯的人有無權利說不愛了？