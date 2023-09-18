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新北一所國小學童，因為不願填寫失物招領單及拒絕向其他同學道歉，而遭老師處罰「波比跳」，學童家長向法院提起國賠訴訟，向國小請求損害賠償。訴訟過程中學校及老師雖然抗辯「波比跳」跟平常正式的波比跳不同，並且有讓學童可以分次做，還沒有到體罰的程度，但法院認為，老師要求學童做「波比跳」，與教導學童注意攜帶在身邊的物品、及養成學童在撞到別人後跟別人道歉的習慣，兩個目的都沒有關聯，因此要求學童「波比跳」不是適當的體能活動，學校須要賠償學童16.5萬。 「體罰」是我們在求學過程中，或多或少都有可能接觸到或是遇到的情況，但是不是真的構成「體罰」，老師又可以在怎麼樣的界線下，出於教導學生的目的去處罰學生呢？
台籍空姐與義大利富商在台灣未婚生下一女，但後來兩人失和，展開多年的監護權與女兒爭奪戰，起初孩子在台灣生活，後由父親帶至義大利，目前由母親帶回台灣共同生活。 兩人間的爭女案，雖然最重要的是取得「監護權」，但在這之前，最關鍵的莫過於所謂的「定暫時狀態處分」的聲請，只要其中一方取得法院的裁定，就可以暫時將女兒留在身旁。因此，雙方除了想盡辦法把孩子留在身邊，也經由法院，想取得「定暫時狀態處分」的裁定。程序到今天一路來到了憲法法庭，憲法法庭在111年憲判字第8號判決中認為最高法院的裁定違憲，應該廢棄，從新作成新的裁定。
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