體罰學童「國賠16.5萬元」可以體罰嗎？有什麼規範？律師帶你看！

新北一所國小學童，因為不願填寫失物招領單及拒絕向其他同學道歉，而遭老師處罰「波比跳」，學童家長向法院提起國賠訴訟，向國小請求損害賠償。訴訟過程中學校及老師雖然抗辯「波比跳」跟平常正式的波比跳不同，並且有讓學童可以分次做，還沒有到體罰的程度，但法院認為，老師要求學童做「波比跳」，與教導學童注意攜帶在身邊的物品、及養成學童在撞到別人後跟別人道歉的習慣，兩個目的都沒有關聯，因此要求學童「波比跳」不是適當的體能活動，學校須要賠償學童16.5萬。 「體罰」是我們在求學過程中，或多或少都有可能接觸到或是遇到的情況，但是不是真的構成「體罰」，老師又可以在怎麼樣的界線下，出於教導學生的目的去處罰學生呢？

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