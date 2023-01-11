掀開「國防布！」要求政府將資訊公開有哪些方式？律師教你如何捍衛自身權益！.

【人民有知的權利，要求政府將資訊公開有哪些方式？】
孩子是父母的心頭肉，當孩子生病時，父母無不心急如焚想要盡快將孩子送醫，讓孩子受到良好的醫療處置，如果就醫被延誤了，也會想找出原因，了解究竟是哪個環節出問題，這就需要調閱消防局的報案電話錄音才能還原事實的真相，民眾是否可以調取消防局的報案電話錄音？要如何調取呢？讓我們從恩恩的案子來分析。
【報案錄音是政府資訊公開法規範的政府資訊】
依政府資訊公開法第3條規定，所謂的「政府資訊」，指政府機關於職權範圍內作成或取得而存在於文書、圖畫、照片、磁碟等媒介物及其他得以讀、看、聽或以技術、輔助方法理解之任何紀錄內之訊息。恩恩案的錄音為消防局作成，儲存於媒介物，可以用聽來理解的記錄訊息，是政府資訊公開法規範的政府資訊。
【人民可以請求政府提供資訊，公務員執行公務時，資訊與個人隱私無關】
政府資訊分為主動公開或人民透過申請請求政府提供，例如：法律、施政計畫、業務統計與預決算書等與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，應主動公開。 其他政府資訊則由人民填寫申請書，申請書上載明申請人姓名、出生日期、身分證字號、地址、電話、申請之政府資訊內容要旨及件數、申請政府資訊之用途、申請日期等，請求政府提供。 但依該法第18條，如果政府資訊是國家機密或應秘密事項，或是公開或提供會阻礙犯罪偵查、妨害政府機關的監督管理、侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權等情形，應限制公開或不予提供，也就是說，如果符合上述情形，政府可以拒絕提供政府資訊。 恩恩案就是如此，政府以侵害個人隱私為理由，拒絕提供錄音，雖然對此理由過往已有法院判決認為「承辦系爭案件的人員當時是在執行公務，與其個人的隱私無關，而不認為是政資法第18條第1項第6款所稱有侵害個人隱私的情形。」(臺北高等行政法院109年度訴字第641號的確定判決)，但如果不想就此與政府曠日廢時地爭辯，除了依政府資訊公開法請求外，還有什麼方法呢？
【個資法可要求給個人資料複製本，恩恩案或許可以用個資法請求錄音】
我們聽了消防局恩恩案的錄音，雖然錄音中沒有個人的姓名、出生日期、身分證字號等，不能直接識別，但可以與其他資料對照、組合、連結等以間接方式識別個人的資料，也是屬於個資法規定的「個人資料」。(個資法第2條、個資法施行細則第3條參照) 依個資法第10條規定，除了妨害國家安全、外交及軍事機密、整體經濟利益或其他國家重大利益、妨害公務機關執行法定職務、妨害該蒐集機關或第三人之重大利益外，公務機關或非公務機關應依當事人之請求，就其蒐集之個人資料，答覆查詢、提供閱覽或製給複製本。不提供個人資料的例外情形規定的比政府資訊公開法還要嚴格，恩恩案或許可以嘗試以個資法來請求調閱錄音檔，或許成功機會較高。
新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220614/2272027.htm