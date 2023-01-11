掀開「國防布！」要求政府將資訊公開有哪些方式？律師教你如何捍衛自身權益！.

【人民可以請求政府提供資訊，公務員執行公務時，資訊與個人隱私無關】

政府資訊分為主動公開或人民透過申請請求政府提供，例如：法律、施政計畫、業務統計與預決算書等與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，應主動公開。 其他政府資訊則由人民填寫申請書，申請書上載明申請人姓名、出生日期、身分證字號、地址、電話、申請之政府資訊內容要旨及件數、申請政府資訊之用途、申請日期等，請求政府提供。 但依該法第18條，如果政府資訊是國家機密或應秘密事項，或是公開或提供會阻礙犯罪偵查、妨害政府機關的監督管理、侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權等情形，應限制公開或不予提供，也就是說，如果符合上述情形，政府可以拒絕提供政府資訊。 恩恩案就是如此，政府以侵害個人隱私為理由，拒絕提供錄音，雖然對此理由過往已有法院判決認為「承辦系爭案件的人員當時是在執行公務，與其個人的隱私無關，而不認為是政資法第18條第1項第6款所稱有侵害個人隱私的情形。」(臺北高等行政法院109年度訴字第641號的確定判決)，但如果不想就此與政府曠日廢時地爭辯，除了依政府資訊公開法請求外，還有什麼方法呢？