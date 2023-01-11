體罰學童「國賠16.5萬元」可以體罰嗎？有什麼規範？律師帶你看！.

【適當教育，拒絕體罰】

教育部近幾年來，不斷的推廣校園「零體罰」的政策，希望可以讓學生在一個不受到身體、心靈上侵害的環境下學習。學生都有犯錯的可能，但當學生犯錯時，應該要用適當的方法，讓學生了解自己的錯，並引導學生加以改正；相對的，若老師在害怕「處罰學生隨時可能違法」的清況下，管教學生可能就會綁手綁腳，因此，若不是刻意出於處罰的目的、並且合理適當的處罰，即便是類似體罰的處罰，似乎還是可以認為是合法的。 老師要教導學生不容易，學生也需要在一個良好正常的環境下學習，沒有體罰而有適當處罰教育的環境，或許是最好學習的雙贏狀態。

🎸新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220705/2287671.htm

🎸學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」之相關規定，為教育部為落實教育基本法，並協助學校與教師，對於輔導與管教建立明確可循之處理原則而訂定。