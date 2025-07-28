演唱會黃牛票：法律限制與公平分配的探討

【黃牛票為什麼不行？】

在資本主義的社會，貿易行為本就是買低賣高，為什麼要被處罰呢？除了社維法外，鐵路法第65條也有類似的規定，針對購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，處每張車票價格之五倍至三十倍罰鍰。

比較好理解的是，食衣住行是我們生活的基本需求，因此保障每個人可以公平用跟官方相同的價格使用大眾運輸工具，這是鐵路法處罰黃牛所要保護的目的。

那麼換個角度想，對於藝文表演、演唱會的票券的轉售做限制，保護的是什麼呢？畢竟售票單位並不會因為黃牛轉賣票券而有損失。是要保護大眾對於「文化」的需求嗎？我們的立法者是認為人民接近文化、觀賞藝文表演，和食衣住行等生活基本需求不相上下的嗎？這或許本身就是個十分值得討論的問題！