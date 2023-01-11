清潔員也被判貪污！？只因回收物分給拾荒者　依據是？符合比例原則？律師觀點帶你了解.

【刑度很重，怎麼辦？】

本案兩位清潔員最後被處以9、10個月的有期徒刑，緩刑2年。其實本案涉及的貪污條例第6條第1項第3款的刑度是5年以上，但為什麼最後只處以9個月和10個月呢？貪污條例第8條和第12條規定在偵查中自白和所圖利益輕微的情況下可以減輕其刑。而刑法的第59條和第60條提到如果犯罪情節顯可憫恕，可以再減輕，因此最後法官才得以依據這些減輕的條文讓二位被告只有被處以第9、10月。 另外，學說上也有提出「可罰違法性」的看法，也就是說當侵害的利益非常小的情況，就不用進行處罰。本案中清潔員給予拾荒者的利益事實上非常的小（一次兩三百元，約有十次），這與貪污條例所要打擊的對象根本不同，貪污條例想打擊的應該是公務員運用自己的權力替自己或替別人賺進不當的錢財（且通常金額都非同小可），在運用可罰違法性的看法下，應認為本案不應該給予處罰。然而可罰違法性的概念在實務上較少運用，雖然有判決當中有引用本概念（如：最高法院刑事判決106年度台上字第1744號），但該概念在實務上的發展仍有待觀察。