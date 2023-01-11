林秉樞暴打高嘉瑜　閱卷遭限制抗告成功！閱卷權是什麼？律師詳解給你看.

雷皓明律師 喆律法律事務所 律師 喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過 70 名專業律師所組成的團隊，於全台設有 6 間分所，是您處理法律爭議的首選。

前陣子發生立委高嘉瑜被前男友林秉樞家暴的案件震驚社會，而現今林秉樞的案件已經進入刑事追訴程序，他本人現在也還在被羈押當中。日前高等法院駁回地院對於閱卷權限制的裁定（也就是高院認為地院對林秉樞律師閱卷權的限制決定有不妥的地方），高嘉瑜針對本案件再度發言，高嘉瑜說林秉樞律師在高等法院抗告成功簡直「太荒謬」、「對被害人殘酷到不可思議」，因為許多卷證資料若公開給被告或被告律師，對於加害人簡直是二度傷害。刑事案件中閱卷權是什麼？又高等法院到底說了什麼才讓高嘉瑜說「太荒謬」？高院真的荒謬嗎？