林秉樞暴打高嘉瑜　閱卷遭限制抗告成功！閱卷權是什麼？律師詳解給你看.

【林秉樞家暴案中的閱卷權】
前陣子發生立委高嘉瑜被前男友林秉樞家暴的案件震驚社會，而現今林秉樞的案件已經進入刑事追訴程序，他本人現在也還在被羈押當中。日前高等法院駁回地院對於閱卷權限制的裁定（也就是高院認為地院對林秉樞律師閱卷權的限制決定有不妥的地方），高嘉瑜針對本案件再度發言，高嘉瑜說林秉樞律師在高等法院抗告成功簡直「太荒謬」、「對被害人殘酷到不可思議」，因為許多卷證資料若公開給被告或被告律師，對於加害人簡直是二度傷害。刑事案件中閱卷權是什麼？又高等法院到底說了什麼才讓高嘉瑜說「太荒謬」？高院真的荒謬嗎？
【閱卷權是什麼？】
什麼是閱卷權？閱卷權是刑事被告的基本權利，主要規定在刑事訴訟法第33條和第33條之1。簡單來說，因為檢察官為了追訴犯罪手上會握有卷證資料，這些卷證資料可能是透過國家權力取得，被告只能配合檢警單位的調查，比如透過法官核發搜索票，對被告的電腦或家中進行搜索，並將這些找到的東西扣押作為證物。站在被告的角度，如果不知道檢察官到底有什麼卷證資料，那麼對被告來說會很難以行使訴�訟上的防禦權，再白話點來說，如果你是被告，你不知道對方（檢察官）到底知道什麼關於你的事情，你如何進行反駁？因此現代的法治國國家便保障刑事被告的閱卷權，讓被告可以檢閱這些卷宗和證物，行使自己在刑事訴訟程序中的防禦權。
【林秉樞律師在高等法院抗告成功，高院說了什麼？】
地方法院對於林秉樞律師閱卷權作出了限制，但是高等法院將地院裁定撤銷、律師抗告成功。事實上高院並沒有因此就讓林秉樞的律師可以無限制的閱卷，高院駁回地院裁定是因為：地院沒有說清楚限制的標準和依據。高院同意在某些情況下可以做限制，如：涉及性侵害、兒少或其他應保密事項等設有限制規定或有其他正當而必要保密之例外情形，但如果沒有這些例外情形，原則上不應對辯護人的閱卷權做限制。因此即便高院撤銷地院裁定，也不代表林秉樞律師就可以無限制的閱卷，若涉及應保密的事項等例外限制，辯護人還是不能閱卷，地院需要再重做一次裁定並且說明清楚限制依據。 家暴案件當中的被害人在面對司法程序當中總是很辛苦、也很有勇氣，不過法院也無意要否定被害人所經歷的痛苦。在本案當中，高院希望地院把話講清楚，畢竟被告在刑事訴訟程序上本來就有閱卷權，這也是法治國下最基本的權利之一。
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