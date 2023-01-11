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空姐與義國富商爭女案，關鍵「xxx」憲法法庭判決出爐！.

空姐與義國富商爭女案，關鍵「xxx」憲法法庭判決出爐！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-07-12更新 2023-09-18
雷皓明律師
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台籍空姐與義大利富商在台灣未婚生下一女，但後來兩人失和，展開多年的監護權與女兒爭奪戰，起初孩子在台灣生活，後由父親帶至義大利，目前由母親帶回台灣共同生活。 兩人間的爭女案，雖然最重要的是取得「監護權」，但在這之前，最關鍵的莫過於所謂的「定暫時狀態處分」的聲請，只要其中一方取得法院的裁定，就可以暫時將女兒留在身旁。因此，雙方除了想盡辦法把孩子留在身邊，也經由法院，想取得「定暫時狀態處分」的裁定。程序到今天一路來到了憲法法庭，憲法法庭在111年憲判字第8號判決中認為最高法院的裁定違憲，應該廢棄，從新作成新的裁定。

【台籍空姐與義大利富商爭女案，憲法法庭判決出爐！】

台籍空姐與義大利富商在台灣未婚生下一女，但後來兩人失和，展開多年的監護權與女兒爭奪戰，起初孩子在台灣生活，後由父親帶至義大利，目前由母親帶回台灣共同生活。 兩人間的爭女案，雖然最重要的是取得「監護權」，但在這之前，最關鍵的莫過於所謂的「定暫時狀態處分」的聲請，只要其中一方取得法院的裁定，就可以暫時將女兒留在身旁。因此，雙方除了想盡辦法把孩子留在身邊，也經由法院，想取得「定暫時狀態處分」的裁定。程序到今天一路來到了憲法法庭，憲法法庭在111年憲判字第8號判決中認為最高法院的裁定違憲，應該廢棄，從新作成新的裁定。

【大法官介入！？怎麼發展到今天的局面？】

在了解這次憲法法庭判決的內容之前，究竟甚麼是「定暫時狀態處分」，以及為什麼這次的案子會來到憲法法庭呢？程序是怎麼進行的，讓我們先了解了解！ 首先，在爭奪監護權的案子中，「定暫時狀態處分」的意思，其實就是用來決定，在監護權還沒確定之前，孩子應該跟著爸媽哪一方生活，以及這段時間，孩子不在身旁的一方，如何探視與聯絡孩子。除此之外，因為這個是訴訟程序上的決定，因此法院的裁判都會是以「裁定」作為結尾。 程序上，以這次義大利富商與空姐的案子為例，一開始是由義大利富商向地方法院聲請，地院裁定由義大利富商孩子暫時跟著他，而空姐不服提起｢抗告」，由高等法院再次審查地方法院的決定，高等法院覺得空姐的抗告沒有理由，駁回抗告維持地方法院的裁定；空姐再次不服，繼續抗告到最高法院，最高法院也認為空姐的抗告沒有理由，駁回她的抗告維持地方法院的裁定，通常程序到這邊經過了三個審級，已經終局裁定了，原則上空姐不能再繼續抗告。 但111年實行的憲法法庭，讓人民在覺得裁判有違反憲法的時候，可以向憲法法庭提起訴訟，由憲法法庭來判斷，法院的裁判有沒有違反憲法而應該廢棄，從新再判一次。 這個案子裡，空姐就是使用了這個方式，向憲法法庭提起裁定違憲的審理，讓案子進到憲法法庭。而憲法法庭在判決地方、高等、最高法院的裁定是違憲前，由於最高法院裁定的效力還在，義大利富商是可以將孩子帶回義大利的，憲法法庭認為這樣會影響孩子的憲法權利，因此在這之前，先以另一號裁定，停止最高法院裁定的執行，讓孩子先留在台灣。最近憲法法庭的判決也出爐，認為前面的法院的裁定，都是違憲的，因此都要廢棄，發回從新在做一次判斷。

【各審法院與憲法法庭的看法】

在這個案子中，各審法院與憲法法庭最重視的點，就是「子女最佳利益」，也就是怎麼樣對孩子是最好的，歷審裁判中，法院藉由「繼續行原則」以及「善意父母原則」來認定孩子先待在哪邊是最好的。 「繼續性原則」簡單的說，是指讓孩子待在長期習慣的受照顧者身旁與慣居地，是最好的；「善意父母原則」是指父母在衝突時，還是要為了子女的最佳利益下進行合作，像是孩子不在身邊的一方會面交往的機會，以及不可以把孩子藏起來或是誘拐小孩子出國。 地方法院、高等法院以及最高法院認為，義大利爸爸將孩子帶去義大利是經由雙方協議的，且在義大利已經居住一年多，是孩子新的慣居地。而媽媽明明可以用正當的司法管道將孩子帶回台灣，卻是在義大利騙我國駐義大利代表處護照遺失，為孩子申請新的護照，把孩子帶回台灣，不符合善意父母原則，並引用海牙公約當作法理，裁判應把孩子交給父親暫時照顧。 而憲法法庭則認為一般法院的裁定沒有讓孩子表達自己的意見，對於慣居地的認定上，認為居住 1 年之義大利是新慣居地，就後來已經居住2年9月，且生活及就學適應亦佳的台灣，是不是取代義大利變成新慣居地，並沒有審酌，也有瑕疵。因此認為一般法院沒有維護憲法保障未成年子女的利益而違憲。

【這樣的結果好嗎？有什麼可以思考的方向】

這次憲法法庭判決的結果，將孩子有沒有陳述意見的機會納入判斷，值得贊成。但繼續性原則的判斷上，或許缺少孩子現在在台灣居住2年多的情形，是媽媽用騙護照遺失的方式把孩子帶回台灣，這種非善意父母的方式把孩子帶回身邊，建立孩子新生活的環境，若不加以遏止，可能會導致在爭奪孩子監護權的訴訟上，有先搶先贏的歪風。也就是先把孩子帶到身邊，建立慣居地，這樣在維持繼續性原則下，最後就比較有可能取得監護權。因此繼續性原則中慣居地的建立前提，斯乎有可以思考的空間。 或許怎麼樣對孩子是最好的，永遠沒有一個最棒的決定方法，但孩子不應該在父母的爭吵與訴訟中成為東搶西奪的犧牲品。

新聞來源：https://news.tvbs.com.tw/local/1803611

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