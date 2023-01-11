空姐與義國富商爭女案，關鍵「xxx」憲法法庭判決出爐！.

【大法官介入！？怎麼發展到今天的局面？】

在了解這次憲法法庭判決的內容之前，究竟甚麼是「定暫時狀態處分」，以及為什麼這次的案子會來到憲法法庭呢？程序是怎麼進行的，讓我們先了解了解！ 首先，在爭奪監護權的案子中，「定暫時狀態處分」的意思，其實就是用來決定，在監護權還沒確定之前，孩子應該跟著爸媽哪一方生活，以及這段時間，孩子不在身旁的一方，如何探視與聯絡孩子。除此之外，因為這個是訴訟程序上的決定，因此法院的裁判都會是以「裁定」作為結尾。 程序上，以這次義大利富商與空姐的案子為例，一開始是由義大利富商向地方法院聲請，地院裁定由義大利富商孩子暫時跟著他，而空姐不服提起｢抗告」，由高等法院再次審查地方法院的決定，高等法院覺得空姐的抗告沒有理由，駁回抗告維持地方法院的裁定；空姐再次不服，繼續抗告到最高法院，最高法院也認為空姐的抗告沒有理由，駁回她的抗告維持地方法院的裁定，通常程序到這邊經過了三個審級，已經終局裁定了，原則上空姐不能再繼續抗告。 但111年實行的憲法法庭，讓人民在覺得裁判有違反憲法的時候，可以向憲法法庭提起訴訟，由憲法法庭來判斷，法院的裁判有沒有違反憲法而應該廢棄，從新再判一次。 這個案子裡，空姐就是使用了這個方式，向憲法法庭提起裁定違憲的審理，讓案子進到憲法法庭。而憲法法庭在判決地方、高等、最高法院的裁定是違憲前，由於最高法院裁定的效力還在，義大利富商是可以將孩子帶回義大利的，憲法法庭認為這樣會影響孩子的憲法權利，因此在這之前，先以另一號裁定，停止最高法院裁定的執行，讓孩子先留在台灣。最近憲法法庭的判決也出爐，認為前面的法院的裁定，都是違憲的，因此都要廢棄，發回從新在做一次判斷。