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香港送中條例指南：三個必須掌握的核心知識

香港送中條例指南：三個必須掌握的核心知識

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-06-10更新 2026-07-20
雷皓明律師
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香港的「逃犯條例」修正案，又稱「送中條例」，在近日引發重大關注。上百萬香港市民上街遊行反對，昨日更是爆發與太陽花學運時類似的警察打人事件。 你可能覺得香港與你無關，甚至連送中條例是什麼都不知道，請讓我告訴你，關於送中條例你該知道的三件事。

【送中條例：你該知道的三件事】

香港的「逃犯條例」修正案，又稱「送中條例」，在近日引發重大關注。上百萬香港市民上街遊行反對，昨日更是爆發與太陽花學運時類似的警察打人事件。 你可能覺得香港與你無關，甚至連送中條例是什麼都不知道，請讓我告訴你，關於送中條例你該知道的三件事。

【逃犯條例是什麼？】

「逃犯條例」，概念上類似於引渡法。所謂的引渡，是指將犯人移送於國家之間，由不同國家來調查、審判的程序，舉例來說，某犯人在臺灣犯罪後跑到美國，臺灣向美國請求將犯人「引渡」回臺灣，抓回來審判。

以前並不是沒有逃犯條例，只是香港的政府單位表示，因為香港與臺灣沒有簽訂協議，才不能將2018年初在臺灣殺人的香港人交給臺灣審判，於是藉著這個機會，提案修正逃犯條例，讓香港可以將犯人移交給「沒有簽協議」的國家，以「個案審核」的方式來引渡犯人，而這個修正案，也就是這次香港風暴的主因。

（在臺殺人的香港人新聞：https://news.ebc.net.tw/News/society/152261） （更詳細的內容，可參考：https://www.thenewslens.com/article/116788）

【修正逃犯條例有什麼不好？】

乍看之下，逃犯條例修正可以用個案審核的方式將之前在臺殺人的香港人引渡回台審判，對我們是件好事。但你要想，香港是怎麼樣達成這個目的？

依照香港現在的逃犯條例，「一般移交安排」（引渡）只能跟「中華人民共和國」以外的國家來做。 （香港法例第503章第2條移交逃犯安排釋義） 這次修法，是想增訂「特別移交安排」，讓某些案件可以特例跟中華人民共和國來做。 （《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》摘要說明，參考https://www.legco.gov.hk/yr18-19/chinese/bills/b201903291.pdf）

嗯？你有發現嗎？增加這個條文關臺灣什麼事？所以臺灣是中華人民共和國的一部分嗎？為什麼不能依照一般移交安排來做就好？

如果真如香港政府所言，無法引渡是因為無協議存在，那麼真正的解決辦法，應該是請政府與臺灣盡速簽訂引渡協議，那麼就能夠名正言順來引渡才對。香港政府現在的這種作法，背後的邏輯其實是不承認臺灣政府的主權。

不承認臺灣政府的主權，形同不承認臺灣政府的司法權，卻又在口頭上說是「為了引渡、為了臺灣好」，這一點讓我覺得相當諷刺，也凸顯香港政府這次的修法根本「醉翁之意不在酒」。2018年的殺人事件，只是被香港政府拿來借題發揮、博取同情而已。 （香港的官方說法，可以看：https://www.sb.gov.hk/chi/press/articles_2019_02_28.htm）

從這條規定也可以看出，修法只而是讓未來的香港人有機會被送去中國審判而已，這也是為什麼逃犯條例的修正，又被稱為「送中條例」的原因。

【身為臺灣人，你為什麼該關心、在意？】

因為以下兩點，你應該在意香港的送中條例，更應該表示反對： 1.逃犯條例攸關去年的殺人犯能不能由臺灣審判，因此你該在意。 而現在你也知道，這根本是個假議題，其實依照現行法，香港就能引渡犯罪者，並沒有急迫需要去增調新條文。 更何況之後香港會不會引渡來臺灣，更是未知數。你連自己國家開的支票都不見得相信，憑什麼相信外國開的支票？

2.逃犯條例更攸關「你會不會被中國審判」，因此你該在意。 你可能覺得，「身在臺灣，又不去中國，怎麼會犯中國的罪，怎麼會被中國審判」？ 第一，你在國外也有可能犯中國的罪，例如殺人這種重罪，或是詐欺洗錢等罪。 第二，依照逃犯條例，即便你不是香港人，只要你的人在香港土地上，也有可能被依照逃犯條例逮捕和引渡。 （香港法例第503章第4條）

你不去中國，但你很有能會去香港，不管你是抵達或是行經，如果中國要求香港引渡，你都有可能被帶到中國去進行審判。

【回到最根本的問題，其實引渡、送中條例的相關問題，最重要的只有一件事：「你到底信不信任中國的司法」？】

如果你信任，那麼在臺灣、在香港或在中國審判，其實都無所謂，正義都能實現。如果你不信任，不管引渡有沒有經過檢察官、法官或是政府的審核，那麼交給外國審判，都是讓國民去送死。更何況，今天根本不是你信不信任的問題，而是香港的信任，將讓你旅經香港時被引渡至中國，即便你不信任中國司法。

臺灣的司法沒有好去哪裡，審判品質沒有到很強、冤獄也有可能發生，但再怎麼差，或許都比中國好上一千萬倍，因為他們的政府並不民主，意味著司法無法獨立；無法獨立的司法，說什麼都沒有意義。因此，我極力反對逃犯條例的修正，我認為中國的司法品質不值得讓香港將犯人引渡至中國審判，我更不希望自己旅經香港時有任何被引渡到中國審判的可能性。

說真的，香港又不是我們國家，與我們毫無瓜葛。但你不可否認的是，香港與我們不過幾小時的距離，這樣的風波在附近國家勢必帶來影響；你更不可否認的是，香港與中國的敏感關係，跟臺灣與中國的敏感關係極為類似，甚至有過之而不及，今日的香港，可能就是明日的臺灣。 你可以不用做什麼（說真的，我們能做的也有限），但你必須認識送中條例，並且知道這件事情的邏輯與對錯，隨時做好準備。如果臺灣出現了逃犯條例、引渡法的修正草案，你又該怎麼辦？

（如果你想看香港的逃犯條例，在這裡：https://www.elegislation.gov.hk/....../cap503!en-zh......） （如果你想看臺灣怎麼規定，可以看看引渡法：https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0030001）

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