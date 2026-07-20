香港送中條例指南：三個必須掌握的核心知識

【修正逃犯條例有什麼不好？】

乍看之下，逃犯條例修正可以用個案審核的方式將之前在臺殺人的香港人引渡回台審判，對我們是件好事。但你要想，香港是怎麼樣達成這個目的？

依照香港現在的逃犯條例，「一般移交安排」（引渡）只能跟「中華人民共和國」以外的國家來做。 （香港法例第503章第2條移交逃犯安排釋義） 這次修法，是想增訂「特別移交安排」，讓某些案件可以特例跟中華人民共和國來做。 （《2019 年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》摘要說明，參考https://www.legco.gov.hk/yr18-19/chinese/bills/b201903291.pdf）

嗯？你有發現嗎？增加這個條文關臺灣什麼事？所以臺灣是中華人民共和國的一部分嗎？為什麼不能依照一般移交安排來做就好？

如果真如香港政府所言，無法引渡是因為無協議存在，那麼真正的解決辦法，應該是請政府與臺灣盡速簽訂引渡協議，那麼就能夠名正言順來引渡才對。香港政府現在的這種作法，背後的邏輯其實是不承認臺灣政府的主權。

不承認臺灣政府的主權，形同不承認臺灣政府的司法權，卻又在口頭上說是「為了引渡、為了臺灣好」，這一點讓我覺得相當諷刺，也凸顯香港政府這次的修法根本「醉翁之意不在酒」。2018年的殺人事件，只是被香港政府拿來借題發揮、博取同情而已。 （香港的官方說法，可以看：https://www.sb.gov.hk/chi/press/articles_2019_02_28.htm）

從這條規定也可以看出，修法只而是讓未來的香港人有機會被送去中國審判而已，這也是為什麼逃犯條例的修正，又被稱為「送中條例」的原因。