「蘿莉、正太控」請自律！與未成年人合意性交　對方父母可否求償？家長一定要看的一篇文章.

【16歲以下啪啪？】

16歲以下在我國法律並不認為有同意發生性行為的能力，因此若有人與16歲以下之子女發生性行為，依照實務見解確實可能會認為是侵害父母對該子女的親權（或監護權）。但是也不要忘記民法第195條第3項，除了侵害身分法益外還要「情節重大」。什麼樣叫做情節重大？在臺灣臺中地方法院民事判決101年度重訴字第267號的傷害案件當中提到，若子女成為植物人或類植物人的狀態，是「情節重大」並無疑問。可是如果像是在本案的親權類型的案件，16歲以下的人合意和他人發生性行為，是否是侵害父母子女身分法益且「情節重大」？這裡值得我們繼續思考。當然，另外一個值得我們思考的（�比較無關法律的）問題在於：若子女真心和他人發生性行為，如果還認定這樣叫做侵害父母的保護教養的權利，是不是就好像是把子女當成父母的財產了呢？