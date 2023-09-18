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第 541–546 篇，共 612 篇
現代社會中，外遇時常是讓婚姻這條路走不下去的主因之一。而在離婚訴訟當中，當事人之一造時常會因為他方外遇而想要請求慰撫金。日前有醫生和業務員外遇後產下一女， 後原配知道後向二人求償1000萬，法院判賠460萬；另外有一個案子則是與「乾妹妹」頭靠肩膀、幫忙整理衣物、牽手、親吻，法官判賠40萬。究竟「婚外情」多少錢呢？�離婚訴訟中一方向他方請求慰撫金的時候，法官主要考量的因素又是什麼呢？
我們處在一個重視性自主的時代，越來越多人了解到願不願意與他方發生性行為或有親密舉動的「意願」十分重要，也越來越多人願意勇敢站出來陳述自己被侵犯的意見，社會對於被害者相較於過往也更加同理，即便仍然有好長的路要走。最近剛好有名人被爆出犯下「強制猥褻」的罪名，但什麼是猥褻呢？又跟強制性交或者性騷擾有什麼不同呢？
日前有一名女子遺失Apple Watch後到警察局報案，警察在遺失人前來報案時，將遺失物登記為「鐘錶」；後來，拾獲者將該撿到的Apple Watch拿到警察局，但警察並未將該拾得物登記為「鐘錶」，而是登記為「智慧型手錶」，導致遺失人沒有找到自己遺失的手錶，最後經過半年，而由拾獲者取得所有權。然因爲Apple Watch有鎖上密碼並呈現遺失�模式，拾獲者便請遺失人協助解鎖。
前陣子AV監製米砂在IG上發限動表示，有女優在北捷被男生射精，但檢察官卻因為該名被害人職業是女優所以不予以起訴。米砂發出這篇限動之後，一下子就刪文了，有很多人表示應該不是因為職業是女優的關係所以不起訴，想要看不起訴書確認檢察官是否這樣講。因為不起訴書後來並沒有被公布，究竟是因為什麼原因被起訴也無從得知，我們可以來推測一下到底是什麼樣的罪會不起訴⋯⋯
大家在江湖走跳，互相照顧，有時可能會遇到這樣的情況：有人跟你說他有多可憐，於是你借了他一大筆錢之後，還不出錢，好一點的可能會跟你協商他要如何還款，比較倒霉的話則是借款人人間蒸發，你也要不到錢。到底這時候只是屬於民事上的債務不履行？或者是已經涉及刑事上的詐欺了呢？
近日公平會對愛妮雅化妝品－芸妮公司做出處分，開罰2500萬元。愛妮雅在3年內遭到700多位消費者向政府機關提出申訴、檢舉。有不少消費者因為愛妮雅的銷售手法，沒有想清楚，花了很多錢買了用不到或是不想用的保養品。愛妮雅又使出不少手段讓消費者很難退貨，最後終於受公平會裁罰。
究竟愛妮雅到底做了什麼？公平會又是以什麼對愛妮雅開罰的呢？
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